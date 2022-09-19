19.09.2022 21:33 Дмитро Колонєй

MacDonald's відкриває ресторани: стало відомо коли

Стало офіційно відомо, коли, де и скільки ресторанів відкриються в Україні.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Голос Америки, популярна мережа ресторанів відкриє три заклади вже цього тижня. Відповідальна за корпоративні комунікації компанії в Україні Алеся Муджирі поінформувала, що відновлення роботи розпочнеться з Києва.

Через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у столиці, а згодом відкриватимуться решта ресторанів,як у Києві,так і в різних містах на заході країни.

Спершу працюватиме лише система замовлень через McDelivery, а на початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами, повідомили в компанії. При роботі будуть застосовуватись посилені заходи безпеки.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, McDonald's припинив роботу більше 100 своїх ресторанів в Україні, але, за заявою компанії, продовжував сплачувати заробітню платню більш ніж 10 000 працівникам.