    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість MacDonald's відкриває ресторани: стало відомо коли
19.09.2022  21:33   Дмитро Колонєй

MacDonald's відкриває ресторани: стало відомо коли

Стало офіційно відомо, коли, де и скільки ресторанів відкриються в Україні.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Голос Америки,  популярна мережа ресторанів відкриє три заклади вже цього тижня. Відповідальна за корпоративні комунікації компанії в Україні Алеся Муджирі поінформувала, що відновлення  роботи розпочнеться з Києва.  
 
Через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у столиці, а згодом відкриватимуться решта ресторанів,як у Києві,так і в різних містах на заході країни.
 
Спершу працюватиме лише система замовлень через McDelivery, а на початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами, повідомили в компанії. При роботі будуть застосовуватись посилені заходи безпеки.
 
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, McDonald's припинив роботу більше 100 своїх ресторанів в Україні, але, за заявою компанії, продовжував сплачувати заробітню платню більш ніж 10 000 працівникам.
 
Источник:   Голос Америки
 Тэги:  mcdonald's, начало работы, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.09 Суспільство McDonald's поширив відео у TikTok 09.09 Суспільство McDonald's: працівники ресторану повідомили, коли почнуть роботу ресторани 31.08 Економіка та промисловість Ресторани McDonald's готують до відкриття
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 