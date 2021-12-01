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01.12.2021  14:05   Виталий Хиневич

Наказание родителей Коли Харьковского - комментарий прокуратуры

Правоохранители проводят досудебное расследование в отношении родителей подростка, который находится под стражей из-за смертельного ДТП на проспекте Гагарина.

Родители Николая Харьковского
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Depo.ua».
 
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов продолжают досудебное расследование в отношении родителей 16-летнего Коли Харьковского.
 
По словам руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчаков, проводится следствие по факту допуска к транспортному средству несовершеннолетнего лица, а также злостного невыполнения родительских обязанностей по уходу за ребенком.
 
Кроме этого отмечается, что следствие изучает вопрос воспитания Коли, определяет круг его общения и мотивы его предыдущих правонарушений.
 
 
В связи с этим было допрошено 16 человек, а также были найдены дополнительные свидетели преступления.
 
Фильчаков также заявил, что на сегодняшний день родителям Коли Харьковского не было сообщено о подозрении. В свою очередь добавив, что судебная практика о передаче прав вождения авто лицу, не имеющему права управлять транспортным средством, отсутствует. 
 
Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
 
Источник:   Depo.ua
 Тэги:  коля харьковский, дтп, харьков
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