01.12.2021 14:05 Виталий Хиневич

Наказание родителей Коли Харьковского - комментарий прокуратуры

Правоохранители проводят досудебное расследование в отношении родителей подростка, который находится под стражей из-за смертельного ДТП на проспекте Гагарина.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Depo.ua».

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов продолжают досудебное расследование в отношении родителей 16-летнего Коли Харьковского.

По словам руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчаков, проводится следствие по факту допуска к транспортному средству несовершеннолетнего лица, а также злостного невыполнения родительских обязанностей по уходу за ребенком.

Кроме этого отмечается, что следствие изучает вопрос воспитания Коли, определяет круг его общения и мотивы его предыдущих правонарушений.

В связи с этим было допрошено 16 человек, а также были найдены дополнительные свидетели преступления.

Фильчаков также заявил, что на сегодняшний день родителям Коли Харьковского не было сообщено о подозрении. В свою очередь добавив, что судебная практика о передаче прав вождения авто лицу, не имеющему права управлять транспортным средством, отсутствует.

Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП : 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.