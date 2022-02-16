16.02.2022 13:15 Виталий Хиневич

Американские медики впервые вылечили женщину от ВИЧ

В Соединенных Штатах Америки медики впервые смогли вылечить женщину от ВИЧ.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Суспільне".

Сообщается, что медикам удалось вылечить женщину от ВИЧ благодаря трансплантации стволовых клеток с мутацией, блокирующей проникновение вируса внутрь клетки.

В 2017 году медицинские работники провели пациентке, у которой также был диагностирован лейкоз, трансплантацию стволовых клеток из пуповинной крови донора с генетической мутацией, что предотвращает проникновение вируса иммунодефицита.

Через 3 года после этого женщина прекратила использовать антиретровирусную терапию, а вирус больше не был обнаружен в ее крови.

Кроме этого отмечается, что американка стала третьим человеком и первой женщиной в мире, у которой удалось подтвердить выздоровление от ВИЧ.

Напомним, в Южной Корее создали биодатчик для быстрого определения штамма COVID-19.