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16.02.2022  13:15   Виталий Хиневич

Американские медики впервые вылечили женщину от ВИЧ

В Соединенных Штатах Америки медики впервые смогли вылечить женщину от ВИЧ.

Медики
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Суспільне".
 
Сообщается, что медикам удалось вылечить женщину от ВИЧ благодаря трансплантации стволовых клеток с мутацией, блокирующей проникновение вируса внутрь клетки.
 
В 2017 году медицинские работники провели пациентке, у которой также был диагностирован лейкоз, трансплантацию стволовых клеток из пуповинной крови донора с генетической мутацией, что предотвращает проникновение вируса иммунодефицита.
 
 
Через 3 года после этого женщина прекратила использовать антиретровирусную  терапию, а вирус больше не был обнаружен в ее крови. 
 
Кроме этого отмечается, что американка стала третьим человеком и первой женщиной в мире, у которой удалось подтвердить выздоровление от ВИЧ.
 
Напомним, в Южной Корее создали биодатчик для быстрого определения штамма COVID-19.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  вич, медицина, харьков
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