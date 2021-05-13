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13.05.2021  08:47   

В Харькове создали Государственный биотехнологический университет

В его состав войдут четыре действующих вуза.

Правительство поддержало предложение МОН о создании Государственного биотехнологического университета. Соответствующее распоряжение КМУ принято 12 мая 2021 года.

"Новый мощный региональный университет действовать на Харьковщине с целью удовлетворения потребностей рынка труда в соответствующих специалистах и ​​улучшение конкурентных возможностей получения качественного высшего образования", - отметил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

К вновь созданному Государственному биотехнологическому университету присоединяются Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко, Харьковская государственная зооветеринарная академия, Харьковский национальный аграрный университет им. В. В. Докучаева и Харьковский государственный университет питания и торговли.

Соискатели высшего образования и другие лица, которые учатся в указанных учебных заведениях, будут продолжать обучение в новосозданном университете по выбранным специальностям и источникам финансирования.

Финансирование университета будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных МОН.

Распоряжение о создании университета разработано в соответствии с Законом Украины "О высшем образовании".

Источник:   МОН
 Тэги:  университет, создали, харьков
 
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