13.05.2021 08:47

В Харькове создали Государственный биотехнологический университет

В его состав войдут четыре действующих вуза.

Правительство поддержало предложение МОН о создании Государственного биотехнологического университета. Соответствующее распоряжение КМУ принято 12 мая 2021 года.



"Новый мощный региональный университет действовать на Харьковщине с целью удовлетворения потребностей рынка труда в соответствующих специалистах и ​​улучшение конкурентных возможностей получения качественного высшего образования", - отметил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.



К вновь созданному Государственному биотехнологическому университету присоединяются Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко, Харьковская государственная зооветеринарная академия, Харьковский национальный аграрный университет им. В. В. Докучаева и Харьковский государственный университет питания и торговли.



Соискатели высшего образования и другие лица, которые учатся в указанных учебных заведениях, будут продолжать обучение в новосозданном университете по выбранным специальностям и источникам финансирования.



Финансирование университета будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных МОН.



Распоряжение о создании университета разработано в соответствии с Законом Украины "О высшем образовании".