Где в Харькове не будет воды 13 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Московский, 302 (п. №3, стояк) до 20:00 13 мая.
Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29 (п. №1, стояк) до 20:00 13 мая.
Немышлянский район:
ул. Олимпийская, 1 (стояк) до 20:00 13 мая.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №12, стояк) до 20:00 13 мая.
Шевченковский район:
ул. Шатиловская (Ленина), 5 (п. №2, стояк), ул. Сумская, 77/79 (п. №22) до 20:00 13 мая;
ул. Софиевская (ч/с), ул. Чичибабина, 3 (п. №1) до 00:00 13 мая.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Грозы, местами град. Днем местами шквал, 15-20 м/с.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
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