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13.05.2021  09:22   

Где в Харькове не будет воды 13 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Московский, 302 (п. №3, стояк) до 20:00 13 мая.

Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29 (п. №1, стояк) до 20:00 13 мая.

Немышлянский район:
ул. Олимпийская, 1 (стояк) до 20:00 13 мая.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №12, стояк) до 20:00 13 мая.

Шевченковский район:
ул. Шатиловская (Ленина), 5 (п. №2, стояк), ул. Сумская, 77/79 (п. №22) до 20:00 13 мая;
ул. Софиевская (ч/с), ул. Чичибабина, 3 (п. №1) до 00:00 13 мая.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, ремонт, порыв
 
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