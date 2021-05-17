17.05.2021 13:24

Под Харьковом предприниматель отдавал несуществующий долг деньгами полиции (ФОТО)

Вымогатель угрожал своей жертве тяжкими телесными.

В конце марта в полицию пришел 35-летний частный предприниматель из Первомайского. Он заявил, что у него вымогают три тысячи долларов якобы существующего долга и угрожают причинить тяжкие телесные повреждения, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи установили контакты заявителя с 32-летним злоумешленником и зарегистрировали случившееся в Едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.



16 мая предпринимателю выдали в полиции деньги, и он встретился с вымогателем. Получив требуемое, злоумышленник был сразу задержан сотрудниками управления уголовного розыска с привлечением бойцов полка полиции особого назначения. При задержании мужчина пытался избежать ответственности и выбросил часть полученной суммы, оставив при себе 1000 долларов США.





В ходе проведения осмотра места происшествия денежные средства, а также личные вещи были изъяты.



В настоящее время правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.