Украинским заправкам разрешили продавать премиальное топливо

Кабинет Министров Украины принял постановление, которым установил максимальную торговую надбавку на бензин и дизельное топливо.
Об этом РЕДПОСТ стало известно из соответствующего разъяснения в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
В связи с этим украинские заправки приостановили продажу премиального топлива. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства пояснили, что действие этого постановления распространяется на автомобильный бензин и дизельное топливо, которые включены в список товаров существенной социальной значимости, а именно: бензин марки А-92, А-95 и дизельное топливо.
«Таким образом, под максимальную торговую надбавку не попадает «брендовое премиальное» топливо с улучшенными показателями качества, маркировка которого включает определенную торгову марку (товарный знак), которое предлагают на автозаправочных станциях для автомобилей премиум сегмента по цене выше, чем социально значимое топливо», добавили в Минэкономики.
Напомним, Кабинет министров Украины 14 мая принял решение о введении государственного регулирования розничных цен на бензин и дизельное топливо. В связи с этим АЗК ОККО с 15 мая временно приостановили реализацию PULLS 95 и PULLS Diesel.
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