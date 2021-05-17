Во время пожара в жилом 16-этажном доме эвакуированы 25 человек
Сообщение о пожаре в шестнадцатиэтажном жилом доме на ул. Танкопия, 7 поступило на номер «101» 17 мая в 12:35.
Возгорание возникло в квартире, что на седьмом этаже.
К месту вызова прибыло 3 отделения Службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 20 спасателей.
На месте огнеборцы установили, что на балконе и в комнате квартиры горят домашние вещи и мебель на площади около 15 кв.м.
С верхних этажей здания пожарные вывели по лестнице на свежий воздух 25 человек.
Пожар был локализован в 12:53. Сейчас идет его ликвидация.
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