17.05.2021 13:51

Пожар на Танкопия в Харькове: спасатели эвакуировали жильцов и борются с огнем (ВИДЕО)

Во время пожара в жилом 16-этажном доме эвакуированы 25 человек

Сообщение о пожаре в шестнадцатиэтажном жилом доме на ул. Танкопия, 7 поступило на номер «101» 17 мая в 12:35.

Возгорание возникло в квартире, что на седьмом этаже.



К месту вызова прибыло 3 отделения Службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 20 спасателей.

На месте огнеборцы установили, что на балконе и в комнате квартиры горят домашние вещи и мебель на площади около 15 кв.м.

С верхних этажей здания пожарные вывели по лестнице на свежий воздух 25 человек.





Пожар был локализован в 12:53. Сейчас идет его ликвидация.