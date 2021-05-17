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17.05.2021  13:51   

Пожар на Танкопия в Харькове: спасатели эвакуировали жильцов и борются с огнем (ВИДЕО)

Во время пожара в жилом 16-этажном доме эвакуированы 25 человек

Сообщение о пожаре в шестнадцатиэтажном жилом доме на ул. Танкопия, 7 поступило на номер «101» 17 мая в 12:35.

Возгорание возникло в квартире, что на седьмом этаже.

К месту вызова прибыло 3 отделения Службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 20 спасателей.

На месте огнеборцы установили, что на балконе и в комнате квартиры горят домашние вещи и мебель на площади около 15 кв.м.

С верхних этажей здания пожарные вывели по лестнице на свежий воздух 25 человек.



Пожар был локализован в 12:53. Сейчас идет его ликвидация.

Тэги:  пожар, харьков
 
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