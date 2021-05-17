17.05.2021 14:08

Стало известно, когда откроют участок Московского проспекта

Продолжается реконструкция Московского проспекта на одном из его участков в центре города.

Об этом сообщают корреспонденты РЕДПОСТ с места работ.

На данный момент проходят работы на участке от площади Героев Небесной сотни до ул. Богдана Хмельницкого. При реконструкции запланирована замена всех действующих коммуникаций, устройство новых ливневок, установка нового трамвайного полотна. Все работы, уверяют в профильном департаменте, ведутся по новым технологиям и с применением современных строительных материалов.

Также отмечается, что одностороннее движение для транспорта планируют открыть уже в конце июня текущего года.