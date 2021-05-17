Главная Новости Дороги и транспорт Стало известно, когда откроют участок Московского проспекта
17.05.2021  14:08   

Стало известно, когда откроют участок Московского проспекта

Продолжается реконструкция Московского проспекта на одном из его участков в центре города.

Об этом сообщают корреспонденты РЕДПОСТ с места работ.

На данный момент проходят работы на участке от площади Героев Небесной сотни до ул. Богдана Хмельницкого. При реконструкции запланирована замена всех действующих коммуникаций, устройство новых ливневок, установка нового трамвайного полотна. Все работы, уверяют в профильном департаменте, ведутся по новым технологиям и с применением современных строительных материалов.

Также отмечается, что одностороннее движение для транспорта планируют открыть уже в конце июня текущего года.

Тэги:  реконструкция, московский проспект, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.05 Общество Игорь Терехов сообщил о реконструкции Карякина сада 13.05 Харьковский зоопарк Дом мечты для слонов Харьковского зоопарка (ВИДЕО) 06.05 Спорт Дуэльное фехтование. Харьковчане разгромили соперников (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 