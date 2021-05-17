Действия нарушителя раслудуют оперативники.
Ночью на 17 мая за нарушение ПДД патрульные остановили на улице Клочковской автомобиль марки Daewoo Nexia, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульная полиция.
Во время общения с водителем патрульные обнаружили у гражданина явные признаки алкогольного опьянения. Нарушителю было сообщено, к нему будут составлены соответствующие административные материалы. После чего мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме 3000 гривен.
На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу гражданин нереагував, поэтому нарушитель был задержан, а на место вызвана следственно-оперативная группа.
Всего за прошедшую ночную смену харьковские патрульные зафиксировали два факта неправомерной выгоды.
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