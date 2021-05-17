17.05.2021 14:25

Ночью пьяный водитель совал патрульным взятку в Харькове

Действия нарушителя раслудуют оперативники.

Ночью на 17 мая за нарушение ПДД патрульные остановили на улице Клочковской автомобиль марки Daewoo Nexia, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульная полиция.



Во время общения с водителем патрульные обнаружили у гражданина явные признаки алкогольного опьянения. Нарушителю было сообщено, к нему будут составлены соответствующие административные материалы. После чего мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме 3000 гривен.



На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу гражданин нереагував, поэтому нарушитель был задержан, а на место вызвана следственно-оперативная группа.



Всего за прошедшую ночную смену харьковские патрульные зафиксировали два факта неправомерной выгоды.