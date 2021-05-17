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17.05.2021  14:27   

По улице Культуры в Харькове нельзя будет проехать до конца июля

Ограничения действуют на внутриквартальном проезде по улице Культуры в Харькове.


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Ка сообщает Департаменте инфраструктуры движение транспорта по ул. Культуры, будет запрещено на участке от улицы Шатиловской до улицы Тринклера, с 18 мая по 1 августа 2021 года.
 
Это связано с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе теплосетей.
Тэги:  движение, ограничение, харьков, отопительный сезон
 
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