17.05.2021 14:27

По улице Культуры в Харькове нельзя будет проехать до конца июля

Ограничения действуют на внутриквартальном проезде по улице Культуры в Харькове.



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Ка сообщает Департаменте инфраструктуры движение транспорта по ул. Культуры, будет запрещено на участке от улицы Шатиловской до улицы Тринклера, с 18 мая по 1 августа 2021 года.

Это связано с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе теплосетей.