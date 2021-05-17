17.05.2021 14:40

В Харькове покажут скифское золото

18 мая 2021 года в Музее археологии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина откроется выставка «Археология как смысл жизни», посвященная 100-летию выдающегося украинского археолога Бориса Шрамко.

Об этом сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на пресс-службу Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Борис Шрамко сделал весомый вклад в исследование древнейших страниц прошлого Восточной Европы. За годы работы ученый открыл несколько сотен поселений и могильников, датируемых от бронзового века до средневековья.

Полученный материал позволил археологу выделить бондарихинскую археологическую культуру ХI - IX в. до н.э. Также в начале научного пути в поле зрения Бориса Шрамко было изучение древностей бассейна Северского Донца. Среди них наиболее масштабные исследования развернулись на Люботинском городище скифских времен и летописном городе Донец.

Впрочем, чаще всего Б. Шрамко вспоминают как ведущего скифолога, исследователя знаменитого Бельского городища. За более чем 40 лет работы на достопримечательности было раскопано около 50 тыс. м2 культурных наслоений и исследовано немало курганов.

Целью выставки является освещение многогранности полевых исследований Бориса Шрамко. На выставке представлены интересные артефакты из ключевых археологических памятников, изучались ученым. Посетители смогут увидеть ценные вещи, например, скифские золотые украшения, ритон и меч-акинак из фондов Национального музея истории Украины. Архивные материалы и фотодокументы не только дополняют экспозицию, но и позволяют полностью окунуться в атмосферу научной жизни исследователя старины.

Выставка продлится с 18 мая по 30 ноября по адресу: площадь Свободы, 4, первый этаж. Вход свободный. Дни работы - с понедельника по субботу.