Новости Харькова: Металлист 1925 уверенно обыграл Верес

Свое мнение о матче высказали также игроки "Металлиста 1925" Виталий Пономарь и Виталий Кольцов.

Виталий Пономарь

-- Я не считаю свои голы, я выхожу на поле с целью помогать команде. Спасибо болельщикам за поддержку, хорошо, что позволили зрителям быть на трибунах, их было сегодня много. Я считаю, что мы им отблагодарили своей игрой, теперь ждем их во время следующих матчей.

Виталий Кольцов:

- Провели хорошую и качественную игру, использовали моменты, которые имели. Достаточно надежно сыграли в защите, конечно, ошибки были, но, считаю, что счет закономерен и мы победили по игре.