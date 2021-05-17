Новости Харькова: Металлист 1925 уверенно обыграл Верес

В послематчевом комментарии главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов отметил: "Сегодня столкнулись две тактики, где одна команда играет по схеме 4-4-2, а вторая - 4-3-3. Первые два гола в нашем исполнении определили дальнейшее развитие событий на поле, мы отдали инициативу, попытались сыграть на результат. В начале второго тайма пропустили необязательный мяч со стандартного положения. Потом у нас были хорошие возможности для контратак, мы дважды выбежали и забили. Обыграли соперника с таким счетом, хотя "Верес" мне понравился, команда играет в силовой футбол, где действуют два мобильных нападающих. В целом же, "Верес" можно поздравить с выходом в УПЛ, ну а у нас осталось четыре игры.
Свое мнение о матче высказали также игроки "Металлиста 1925" Виталий Пономарь и Виталий Кольцов.
Виталий Пономарь
-- Я не считаю свои голы, я выхожу на поле с целью помогать команде. Спасибо болельщикам за поддержку, хорошо, что позволили зрителям быть на трибунах, их было сегодня много. Я считаю, что мы им отблагодарили своей игрой, теперь ждем их во время следующих матчей.
Виталий Кольцов:
- Провели хорошую и качественную игру, использовали моменты, которые имели. Достаточно надежно сыграли в защите, конечно, ошибки были, но, считаю, что счет закономерен и мы победили по игре.