Ограничение по улице Куликовской в Хврькове будут действовать с 8:00 до 20:00 18 и 19 мая 2021 года.
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День обещает быть наполнен большим количеством споров. Если вы хотите выйти из них победителем, найдите с оппонентом общие интересы, установив личный контакт.
Ясное утро сменят пасмурные день и вечер. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
17 мая 1991 года стало важным и знаменательным в жизни всех пользователей Всемирной Паутины: появился первый интернет-сервер.
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