Главная Новости Дороги и транспорт В Харькове на два дня будет запрещено движение по части улицы Куликовской
17.05.2021  15:23   

В Харькове на два дня будет запрещено движение по части улицы Куликовской

Ограничение по улице Куликовской в Хврькове будут действовать с 8:00 до 20:00 18 и 19 мая 2021 года.


//city.kharkov.ua
В связи с проведением работ  с использованием строительной техники в районе дома №32. по ул. Куликовской, на участке от спуска Куликовского до дома №34 будет запрещено движение с 8:00 до 20:00 18 и 19 мая.
 
Объезд закрытого участка по улицам Дарвина, Куликовскому спуску и другим. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, куликовская
 
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