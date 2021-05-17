17.05.2021 15:23

В Харькове на два дня будет запрещено движение по части улицы Куликовской

Ограничение по улице Куликовской в Хврькове будут действовать с 8:00 до 20:00 18 и 19 мая 2021 года.



//city.kharkov.ua

В связи с проведением работ с использованием строительной техники в районе дома №32. по ул. Куликовской, на участке от спуска Куликовского до дома №34 будет запрещено движение с 8:00 до 20:00 18 и 19 мая.

Объезд закрытого участка по улицам Дарвина, Куликовскому спуску и другим.