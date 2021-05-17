«Национальный корпус» против преемника Кернеса в Харькове

Андрей Билецкий высказался о политической ситуации в Харькове и собрался выдвинуть своего кандидата.
Лидер партии “Национальный корпус” Андрей Билецкий назвал Игоря Терехова угрозой для Харькова и “человеком, который будет продолжать линию Кернеса”.
“Посмотрите, кто сейчас ведет абсолютно ватную политику и риторику, – задается вопросом лидер националистов в ходе интервью изданию “Буквы”. – Это истерика вокруг ветеранов. Это и ситуация с Жуковым. И то, что Терехов себе позволяет, несмотря на решение судов. Все указывает на то, что этот человек будет продолжать линию Кернеса”.
В ответ на это “Национальный корпус” собирается выдвинуть своего кандидата, который будет идти на выборы с “украинской программой”, а не с той политикой, которую несли Терехов, а до него – Кернес.
Белецкий также прокомментировал попытки Михаила Добкина побороться за пост мэра Харькова:
"Добкин пытается заручиться поддержкой и “порошенковцев” и Зеленского с Ермаком. Но я думаю, что это не слишком повлияет на ситуацию. Это говорит о том, что собственных возможностей у Добкина мало, как по мне”.
Уточним, что Михаил Добкин и ранее обладал хорошими связями с Порошенко, а сейчас сотрудничает с националистами в рамках проведения своей избирательной кампании. Так, благодаря Порошенко ему удалось выйти “сухим из воды” в 2014 году, в то время как сотни людей подверглись уголовному преследованию.
День обещает быть наполнен большим количеством споров. Если вы хотите выйти из них победителем, найдите с оппонентом общие интересы, установив личный контакт.
Ясное утро сменят пасмурные день и вечер. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
17 мая 1991 года стало важным и знаменательным в жизни всех пользователей Всемирной Паутины: появился первый интернет-сервер.
влажность:
давление:
ветер: