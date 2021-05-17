Новости Харькова: четыре копа под подозрением в незаконных действиях

17.05.2021 15:49

Насильно увезли женщину, избив ее мужа: в Харькове под подозрением четыре опера (ФОТО)

В Харькове полицейские превысили служебные полномочия.

Четырем полийцейским прокуратурой сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Следствие показало, что 2 апреля 2020 четверо оперуполномоченных Московского отдела полиции, находились рядом с домом, расположенным по ул. Дружбы Народов в г.. Харьков, роверяя информацию о причастности граждан к незаконному обороту наркотиков.

Указанные копы подошли к женщине и, не представляясь и без предъявления служебных удостоверений, потребовали, чтобы она объяснила, с какой целью она находится на улице.

Не получив ответа, полицейские силой затащили женщину в автомобиль «Volkswagen Passat» и стали угрожать отвезти ее в отдел полиции и обвинить в распространении наркотических средств.

В это время к автомобилю подошел муж потерпевшей и сделал замечание о незаконности действий правоохранителей.

Выйдя из автомобиля, полицейские избили мужчину и повалили его на землю.

Несмотря на то, что потерпевший сопротивления не оказывал и просил прекратить, правоохранители заломили ему руки, надели наручники и продолжали избивать.

А один из полицейских продолжал незаконно удерживать женщину.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Операм светит наказание в виде срока от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.