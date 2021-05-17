Главная Новости Криминал и происшествия Насильно увезли женщину, избив ее мужа: в Харькове под подозрением четыре опера (ФОТО)
17.05.2021  15:49   

Насильно увезли женщину, избив ее мужа: в Харькове под подозрением четыре опера (ФОТО)

В Харькове полицейские превысили служебные полномочия.

Новости Харькова: четыре копа под подозрением в незаконных действиях
Четырем полийцейским прокуратурой сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины).
 
Следствие показало, что 2 апреля 2020 четверо оперуполномоченных  Московского отдела полиции, находились рядом с домом, расположенным по ул. Дружбы Народов в г.. Харьков, роверяя информацию о причастности граждан к незаконному обороту наркотиков.
 
Указанные копы подошли к женщине и, не представляясь и без предъявления служебных удостоверений, потребовали, чтобы она объяснила, с какой целью она находится на улице.
 
Не получив ответа, полицейские силой затащили женщину в автомобиль «Volkswagen Passat» и стали угрожать отвезти ее в отдел полиции и обвинить в распространении наркотических средств.
 
В это время к автомобилю подошел муж потерпевшей и сделал замечание о незаконности действий правоохранителей.
 
Выйдя из автомобиля, полицейские избили мужчину и повалили его на землю.
 
Несмотря на то, что потерпевший сопротивления не оказывал и просил прекратить, правоохранители заломили ему руки, надели наручники и продолжали избивать.
 
А один из полицейских продолжал незаконно удерживать женщину.
 
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
 
Операм светит наказание в виде срока от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  похищение, избиение, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.03 Криминал и происшествия Похищение харьковчанина: завершено досудебное расследование (ФОТО, ВИДЕО) 25.01 Криминал и происшествия Похищение у Французского бульвара: избрана мера пресечения похитителям (ФОТО, ВИДЕО) 23.01 Криминал и происшествия Поліція Харкова знайшла викраденого чоловіка (подробиці, ФОТО)  
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 