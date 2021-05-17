17.05.2021 16:03

В железнодорожной больнице установили кислородную бочку

В Харьковской клинической больнице на железнодорожном транспорте №1 установили кислородную бочку. Теперь кислород будет подведен к каждой палате.

Бочка рассчитана на 5 кубометров кислорода. Всего в больнице 100 кислородных точек. В медучреждении находится 415 коек, предназначенных для больных коронавирусной болезнью. Директор больницы отметил, что кислород был подведен на средства меценатов. Однако городские власти также предоставили заведению помощь и обеспечивают его средствами индивидуальной защиты.



ВИКТОР Лещенко ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХАРЬКОВСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ №1



"Теперь харьковчане будут обеспечены в четвертого волну, не дай бог, чтобы она была. Возможно и не будет. Но если она будет, то мы готовы к тому, чтобы принимать и предоставлять уже сейчас более квалифицированную помощь для харьковчан. Мы обеспечены полностью благодаря поддержке городского совета. Они не забывают за это, что мы лечим харьковчан и поэтому у нас полное взаимодействие и полное понимание", - отметил Виктор Лещенко, гендиректор Харьковской клинической больницы на железнодорожном транспорте №1.



Ранее РЕДПОСТ сообщал, что Харьковская городская клиническая многопрофильная больница № 17 в 2022 году получит вертолетную площадку для приема санавиации с больными.