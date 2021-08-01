01.08.2021 07:00

Мокрина осень приносит: что можно и чего нельзя делать в этот день

О том, насколько «мокрой» будет осень, судили по погоде в 1 августа.



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Так и говорили: «Мокрина мокра – и осень мокра». В то же время осадки обещали хороший урожай на следующий год: «Когда на Мокрины дождь, уродится рожь». Эта же примета обещала, что в лесу будет много орехов.

Если же день выдавался сухим, то бабы проводили особый обряд вызывания дождя – «делали Мокрины». Искали девушку, родившуюся 1 августа, называли ее Мокриной, наряжали в праздничное платье и подносили ей колосья хлеба. Она должна была отнести их к реке, чтобы та передала хлебам влаги небесной и уговорила пролить дождь. А вот если день и без обрядов выдавался сырым, то сеголняшним именниницам нельзя было выходить на улицу, иначе ливень мог залить всю землю.



Еще в этот день следили за осинами: если с деревьев к дню святой Макрины начинал идти пух, можно было брать лукошко и отправляться в лес на сбор подосиновиков.



Многие радовались дню Макрины еще и потому, что в этот день, по приметам, пропадали насекомые. Переставали кусаться оводы.



Удивительны приметы этого дня, дошедшие до нас из глубины веков. В этот день нельзя проливать ни капли крови, иначе она перейдет на потомков. Памятуя об этом, люди в старину строго соблюдали правило. Даже курам сечь голову считалось запретным.



Драки возбранялись, под запретом были любые разборки, чтобы не зачесались кулаки, не понаделали беды. Она идет от пьянки, потому и не наливали в этот день.



Нельзя было продавать конину: верили, что оставшиеся кони будут болеть.



Не рвались хозяйки солить огурцы, капусту. Боялись не соблюдать этого правила, хотя время их заготовки пришло. Запрещалось заводить квас.



Мужикам не разрешалась рыбалка. Их не видно было на берегах, потому что возле рек проводились женские обряды.

* * *

Ежегодно в первое воскресенье августа отмечается День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.



Праздник учрежден в 2007 году Указом Президента Виктора Ющенко и является признанием значимости Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства.



Воздушные силы Вооруженных сил Украины – один из главных носителей боевого потенциала Вооруженных сил страны. Этот высокоманевренный вид Вооруженных сил предназначен, совместно с войсками Противовоздушной обороны, для охраны воздушного пространства государства, поражения из воздуха объектов противника, авиационной поддержки своих войск, высадки воздушных десантов, воздушной перевозки войск и материальных средств и ведения воздушной разведки.

Также в этот день...



В 1492 появилось первое письменное упоминание о запорожских казаках: под Тягинею, в низовьях Днепра, казаки взяли на абордаж турецкую галеру, с которой освободили невольников. Не имея противодействия, хан Менгли I Герая вынужден был впервые жаловаться великому князю Литовскому Александру I на действия «черкасс» с казацкой эскадры.



1498 – Христофор Колумб первым из европейцев высадился на территории современной Венесуэлы. Полагая, что это остров, Колумб назвал его Isla Santa (Святой Остров) и провозгласил собственностью Испании.



1619 – первые африканские рабы доставлены в Джеймстоун, Вирджиния.



1774 – английский химик Джозеф Пристли выделил молекулярный кислород. Пристли с помощью мощной линзы направлял солнечные лучи на оксид ртути в герметично закрытом сосуде, а полученный газ нахвал «дефлогистированным воздухом». О своём открытии Пристли сообщил выдающемуся французскому химику Антуану Лавуазье. Несколькими годами ранее в 1771 году кислород получил шведский химик Карл Шееле. Он прокаливал селитру с серной кислотой и затем разлагал получившийся оксид азота. Назвав этот газ «огненным воздухом», ученый описал своё открытие в изданной им в 1777 году книге. Шееле также сообщил о своём опыте Лавуазье. Воспользовавшись информацией Пристли и Шееле, Лавуазье удалось окончательно разобраться в природе полученного газа. Таким образом, первооткрывателями молекулярного кислорода по праву можно назвать всех троих ученых.



1793 – во Франции введена метрическая система мер и весов, ставшая основой для единой мировой системы.



1819 – родился Герман Мелвилл, американский писатель, своим романом «Моби Дик» обративший внимание общественности на проблему истязаемых браконьерами китов.



1870 – родился Илья Иванов, российский биолог-животновод, разработавший метод искусственного осеменения домашних животных и организовавший в 1901 году первый опытный пункт искусственного осеменения лошадей в селе Долгом Орловской губернии.



1903 – Серафим Саровский причислен к лику святых.



1911 – в Харькове торжественно открыт Нетеченский мост.



1913 – умерла Леся Украинка, украинская писательница и поэтесса.



1914 – через четыре дня после объявления Австро-Венгрией войны Сербии, Германия и Россия объявили войну друг другу, во Франции началась всеобщая мобилизация, а первые немецкие отряды вошли в Люксембург, чтобы начать наступление на Францию. В течение следующих трех дней Россия, Франция, Бельгия и Великобритания образовали коалицию в войне против Австро-Венгрии и Германии. Началась Первая мировая война, унесшая жизни 20 миллионов человек.



1923 – родилась Валентина Леонтьева, диктор телевидения, ведущая программ «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши!», «От всей души», народная артистка СССР.



1923 – родился Картер Браун (настоящее имя Алан Джеффри Эйтс), англо-австралийский писатель, автор полутора сотен детективных романов, первый из которых назывался «Безоружная Венера», а последний – «Порочная вдова».



1936 – родился Ив Сен Лоран, французский модельер, король моды, и вообще, певец женственности. «Самая лучшая одежда для женщины – это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я», – смело заявлял кутюрье. И установил главное правило: «Самое важное в женской одежде – женщина, которая ее носит».



1948 – родился Ивар Калныньш, советский и латышский актер театра и кино.



1965 – родился Сэм Мендес, американский кинорежиссер, обладатель «Оскара» («Красота по-американски», «007: Координаты «Скайфолл»).



1981 – дебют музыкального телеканала «MTV». Ровно через шесть лет он начал работать и в Европе.



1997 — в ВМС ВС Украины на подводной лодке, который получил название «Запорожье» поднят Военно-морской флаг Украины.



1998 – в Японии сооружен самый большой в мире бумажный журавль (размах его крыльев достигал 63.33 метра).



2008 – состоялось полное солнечное затмение, величиной в 1,039, которое можно было наблюдать на территории Канады (территория Нунавут), Гренландии, России (Сибирь), на западе Китая и Монголии и на востоке Казахстана. На территории Украины затмение было частичным с максимальной величиной 0.4440 в Луганске.



2010 – обнаружена подводная река в Черном море.



Именины отмечают: Григорий, Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон.