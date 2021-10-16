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16.10.2021  14:34   Евгений Клочко

В Харькове началась двухдневная выставка собак Club №1 Fest (ФОТО)

На арт-заводе «Механика» открылся международный кинологический фестиваль Club №1 Fest, который будет проходить 16 и 17 октября.


Фото: Василий Голосный
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, в этом году всех ярких и необычных представителей собачьего рода собрала выставка Club №1 Fest, которая проходит под патронатом мэрии. За два дня соревнований рингом пройдется больше 2000 различных пород собак.
 
"Мы решили устроить такой необычный формат, когда совместили и ярмарки, и большой фестиваль кинологического видов спорта, и выставку собак. Это очень понравилось как харьковчанам так и всем остальным кинологам и мы решили это ввести в традицию. Нас тогда поддержала городская власть, на тот момент Геннадий Кернес, и мы ему очень благодарны. И сейчас уже это мероприятие получило статус международного.
 
Сейчас мы его уже проводим два дня подряд и в него уже входят две международные выставки самой крупной кинологической федерации",  - рассказывает Богдан Арцыбашев, организатор мероприятия, председатель правления Харьковского областного племенного центра собаководства.
 
Участников фестиваля поздравил руководитель города Игорь Терехов. Он и открыл соревнования среди четвероногих.
 
«Я уже увидел, с какой любовью вы относитесь к своим питомцам. Все, у кого есть собаки — очень добрые люди. Они умеют любить и уважать», — сказал Терехов на открытии. 
 
Фестиваль проходит 16 и 17 октября на арт-заводе "Механика", по адресу улица Плехановская, 126.
 
Начало развлечений и выставок – 10:00.Соревнования на рингах между командами проходят до 16:00, после этого начинается развлекательная программа и конкурсы.
 
На площадках для детей проводятся интерактивные игры и работают аниматоры, так что на фестиваль стоит пойти всей семьей – никто не останется без приятных эмоций и незабываемых впечатлений. 
 
Напомним, 31 июля на территории Летопарка состоялась 10-я юбилейная выставка собак «Кубок памяти Геннадия Кернеса».

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Тэги:  харьков, выставка собак
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