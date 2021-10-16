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16.10.2021  13:44   Евгений Клочко

Без тепла: В Харькове мужчина срезал батареи и затопил 15 квартир кипятком (видео)

По меньшей мере три дня без тепла будет пятиэтажка на ХТЗ. 14 октября в дом дали отопление, тогда же один из его подъездов, в котором находится 15 квартир, затопило водой.

В Харькове затопило горячей водой 15 квартир
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне Харків. По информации журналистов, все произошло из-за мужчины, который в своей квартире на пятом этаже вырезал трубы и затопил другие квартиры. Отмечается, что весной видели мужчину в последний раз, потом он уехал на заработки, сейчас связаться с соседом не могут.
 
"Он пьет. Перед майскими праздниками видели как он выносил, срезал ванну. Мы сами до вчерашнего дня ничего не знали, никто к нему туда не поднимался", - говорит соседка мужчины Татьяна Новикова.
Бабушка Татьяны Бондаревой живет этажом ниже мужчины.
 
В Харькове затопило горячей водой 15 квартир
 
"С люстры текло. Из розетки вода лилась под давлением. Выключала все, чтобы избежать короткого замыкания", - говорит Татьяна.
 
У другой женщины вода в квартире с верхних этажей накопилась в нависает с потолка детской комнаты. Сейчас  детей временно отселили. По ее словам, 15 октября без тепла остался весь дом, а это 60 квартир. 
 
В Харькове затопило горячей водой 15 квартир
 
В районном участке "Жилкомсервиса" пообещали начать восстанавливать отопление уже 18 октября.
 
Возмещать убытки из-за затопления обязан владелец квартиры на пятом этаже. Если он этого не сделает, жильцы дома могут обратиться в суд с групповым иском, рассказывает юрист Роман Чумак.
 
"Если у человека нет средств, к примеру, нигде не работает, исполнитель имеет право принудительно продать квартиру и такого человека выселить, поскольку уже эта квартира продана, деньги будут выплачены тем людям, которые пострадали, а разница будет выдана владельцу этой квартиры", - объясняет юрист.
 

Источник:   Суспільне Харків
 Тэги:  харьков, отопление
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