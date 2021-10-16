16.10.2021 13:08 Евгений Клочко

Спортивная столица: Как развивают спорт в Харькове

Харьков – спортивная столица Украины. В этом нет сомнений. В Харькове созданы все условия для занятий спортом и воспитания будущих мастеров и чемпионов.



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Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове работают 19 стадионов, 850 спортивных площадок, 363 спортивных зала, 19 бассейнов, более 40 теннисных кортов, гольф-клуб.

Гордостью Харькова является футбольная команда «Металлист» и волейбольная команда «Локомотив».

В историю мирового спорта навсегда вписаны имена многих харьковчан. Это олимпийские чемпионы Рустам Шарипов (спортивная гимнастика), Людмила Джигалова (легкая атлетика), Юрий Поярков (волейбол), олимпийские чемпионы Мария Гороховская (спортивная гимнастика), Игорь Рыбак (тяжелая атлетика), Василий Матушевич, Юрий Венгеровский (волейбол), Алексей Баркалов (водное поло), Игорь Целовальников, Владимир Мовчан (велоспорт), Яна Клочкова (плавание).

Отметим и олимпийскую гордость Харькова – синхронисток. Команда, состоящая исключительно из харьковчанок, завоевала для Украины 2 комплекта наград Олимпиады в Токио. Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук получили бронзовые медали в дуэте, а через несколько дней сборная Украины по синхронному плаванию снова заняла третье место.

В этом году в Харькове произошло историческое событие – был возрожден ФК «Металлист». Сейчас проводятся работы по восстановлению инфраструктуры стадиона, инфраструктуры футбольных полей, а 23 октября открывается академия, где будут заниматься юные футболисты.

Также в этом году в городе начали работать над проектом Ледовой арены. Ее планируют построить в парке Машиностроителей. Согласно проекту, арена будет рассчитана на 2500 мест, и предназначена будет не только для занятий хоккеем, но и для других видов спорта.

"Очень интересный проект. Нужно создать в Харькове хорошую хоккейную команду. Будем возрождать этот вид спорта и развивать другие", - заявил Игорь Терехов.

Харьков является современным европейским городом, который развивается довольно динамично, поэтому наличие удобной и качественной велосипедной инфраструктуры является очень важным. Сейчас в городе работают над проектом обустройства велодорожки вдоль проспекта Науки. Эта дорога является крупнейшей городской магистралью, и во время наиболее загруженных часов в течение дня по улице проезжает около 700 велосипедистов.

При наличии выделенной полосы для велотранспорта может ездить еще больше. Кстати, в Харькове любителей велосипедного движения очень много и их количество увеличивается. Также среди победителей международных и всеукраинских велосоревнований много харьковчан. Поэтому велодвижение города заслуживает создания для него всех необходимых условий.

Еще одним из любимых видов спорта харьковчан является стрит-воркаут. Так, в Украине именно Харьков лидирует по количеству участников данного спортивного движения. Сегодня в городе есть сотни площадок, где можно заниматься воркаутом. Сюда входят спортплатформы во дворах жилых домов и учебных заведений. Для занятий зимой в Харькове есть два клуба street - workout «Barstylersworkoutclub»: на Алексеевке и на ХТЗ.

И главное, что для Харькова важен не только профессиональный спорт, но и любительский. Спортом в нашем городе занимаются от мала до велика, в крытых спортзалах и во дворах многоэтажек. Поэтому большое внимание уделяется строительству уличных спортивных площадок во всех районах города; с каждым годом их становится все больше и больше.

Напомним, 10 октября на Северной Салтовке открыли новую спортивно-развлекательную локацию для детей разных возрастных категорий.