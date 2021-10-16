16.10.2021 12:45

В метро Харькова машинист подрался с пассажиром (видео)

Конфликтную ситуацию в вагоне Харьковского метрополитена запечатлели на видео очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграмм-канал "Харьков 1654" конфликт произошел на Холодногорско-заводской линии метрополитена. На кадрах видно, как машинист методично наносит кулаками удары по туловищу мужчины. В это время пассажир с пластиковой бутылкой пива безуспешно пытается оказать сопротивление. Во время конфликта остальные пассажиры лишь наблюдают за происходящим и даже не пытаются вмешаться в драку.

По итогу машинист состава бросил в своего оппонента наушники последнего и нецензурно выразившись проследовал в свою кабину.

Как сообщают очевидцы, все началось еще на платформе, когда мужчина стал распивать пиво и цепляться к другим пассажирам. Этого оказалось ему мало и он ударил кулаком по зеркалу прибывшего поезда. "Пассажиры боялись реагировать на такое хамское поведение, только машинист не выдержал и наказал его по-мужски. На следующей станции алкаша уже ждали копы", - говорится в сообщении Телеграмм-канала.

Нашим корреспондентам удалось взять комментарий в пресс-службе харьковской подземки. Как сообщил спикер Харьковского метрополитена Алексей Битнер, по данному случаю назначена служебная проверка. Машинист на время разбирательства отстранён от работы.

По информации отдела коммуникаций областного главка, инцидент произошеол на станции метро «Проспект Гагарина».

Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений полиции в метрополитене. Причины и все обстоятельства происшествия устанавливаются.