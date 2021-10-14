14.10.2021 10:30
Как выглядит после реконструкции зона отдыха на Петренковском озере в Харькове (фото)
В Немышлянском районе, возле источника на берегу Петренковского водоема обустроили пляжную зону и локацию для отдыха.
На пляже установили раздевалки, теневой навес и шезлонги, а на локации для отдыха - игровой комплекс и спортивную площадку с волейбольным полем. Территорию озеленили - высадили ели, ивы, березы, кусты можжевельника и спиреи. Также по просьбе местных жителей на берегу водоема оборудовали «дом моржей» - для тех, кто закаляется. Вдоль всей зоны отдыха появились бетонные дорожки и лавочки для отдыха, сообщает РЕДПОСТ
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Кроме того, вдоль улицы Краснодарской и Карпатского переулка, на пути к трамвайной остановке, уложили асфальт.
Напомним, в открытии новой локации
принимал участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. «Я рад, что людям нравится, мало кто верил, что мы сделаем, но получилось вот так хорошо. Безусловно ещё будем всё усовершенствовать: и освещение, и биотуалеты будут установлены, и всё необходимое для работы озеленителей», - заверил Игорь Терехов.
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