    
Главная Новости Харькова Общество В Харькове открылся мини-парк
31.08.2021  17:59   

В Харькове открылся мини-парк

В Харькове на Салтовке открылась новая современная зона отдыха для детей.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, во дворе по улице Валентиновской, 41 открыли мини-парк. Здесь на небольшой территории расположили элементы для игр и спорта как для малышей, так и для подростков.
 
Некоторые горки сделаны точь-в-точь как в Саржином Яру. Местные говорят, ранее во дворе были детские карусели, но они со временем стали травмоопасными, так что тут практически никто не гулял. А сейчас здесь аншлаг. Кроме того, на площадке сделали резиновое покрытие.
 
Помимо площадки, на улице Валентиновской кронировали деревья, привели в порядок входные группы, поставили новые лавочки, урны и сделали подходы к площадке.
 
Напомним, ранее мы писали о конкурсе "Лучший двор города-2021" - кто вошел в список 9 финалистов из 23 дворов, принявших в нем участие. 

Фотогалерея

Тэги:  мини-парк, зона отдыха, харьков, отдых, благоустройство
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.07 Общество В Харькове откроется ещё один мини-парк. Где на этот раз? 13.07 Общество В Харькове появился новый мини-парк  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 