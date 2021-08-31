31.08.2021 17:59

В Харькове открылся мини-парк

В Харькове на Салтовке открылась новая современная зона отдыха для детей.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , во дворе по улице Валентиновской, 41 открыли мини-парк. Здесь на небольшой территории расположили элементы для игр и спорта как для малышей, так и для подростков.

Некоторые горки сделаны точь-в-точь как в Саржином Яру. Местные говорят, ранее во дворе были детские карусели, но они со временем стали травмоопасными, так что тут практически никто не гулял. А сейчас здесь аншлаг. Кроме того, на площадке сделали резиновое покрытие.

Помимо площадки, на улице Валентиновской кронировали деревья, привели в порядок входные группы, поставили новые лавочки, урны и сделали подходы к площадке.

Напомним, ранее мы писали о конкурсе "Лучший двор города-2021" - кто вошел в список 9 финалистов из 23 дворов, принявших в нем участие.

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