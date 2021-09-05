Игровой роутер: зачем нужен и стоит ли покупать

Компания ASUS представила новый игровой маршрутизатор TUF GamingAX5400, который скоро появится в продаже. Устройство оснащено трехъядерным процессором, который работает с тактовой частотой 1,5 ГГц.
Предусмотрено 256 МБ встроенной памяти, оперативной – в два раза больше. За передачу данных отвечают шесть антенн, которые работают в двух диапазонах – 2,4 ГГц и 5 ГГц. Особая технология ASUS AiMesh позволяет обслуживать сеть с большой площадью покрытия. Это современный геймерский роутер нового поколения, который открывает еще больше возможностей для игроков.
Для геймера нет ничего хуже, чем медленное подключение к игровому серверу. Обыкновенный роутер не обеспечивает максимальную скорость, даже если заказать сверхбыстрый интернет. Нестабильное подключение, помехи, слабый сигнал – все сказывается на результативности игрока и портит впечатление. Чтобы использовать собственный потенциал и возможности техники, стоит обратить внимание на игровой роутер.
Производители компьютерной техники предлагают различные геймерские устройства, позволяющие с комфортом и полным погружением проводить время в виртуальных мирах. С этой же целью выпускаются маршрутизаторы, разработанные с учетом потребностей пользователей и особенностей современных онлайн-игр, возможности которых значительно превышают функционал обыкновенных роутеров. В них предусмотрены особые режимы и функции, которые важны для стабильного игрового процесса.
Главная отличительная особенность геймерского роутера – приоритетность передачи данных. Обыкновенный маршрутизатор не разделяет типы трафика. Он не различает, смотрит пользователь фильм, скачивает файлы, слушает музыку или играет. Стандартный роутер не способен полноценно раздавать трафик, если к устройству подключено несколько человек. С помощью специального маршрутизатора можно выбрать приоритетный трафик, что позволит играть без помех и наслаждаться процессом.
Особенности маршрутизаторов, на которые геймеру стоит обратить внимание:
Игровой роутер мощный, вмещает большой объем оперативной памяти, наделен дополнительными функциями, которые необходимы для игры в онлайн-режиме.
Чтобы подобрать подходящую модель, учитывайте следующие параметры:
Большой ассортимент роутеров ASUS вы можете найти в интернет-магазине Comfy.ua, где их можно будет купить по выгодной цене. А пока на сайте можно подобрать другие варианты компьютерной техники с доставкой по Украине.
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