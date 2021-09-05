05.09.2021 13:56

Игровой роутер: зачем нужен и стоит ли покупать

Компания ASUS представила новый игровой маршрутизатор TUF GamingAX5400, который скоро появится в продаже. Устройство оснащено трехъядерным процессором, который работает с тактовой частотой 1,5 ГГц.

Предусмотрено 256 МБ встроенной памяти, оперативной – в два раза больше. За передачу данных отвечают шесть антенн, которые работают в двух диапазонах – 2,4 ГГц и 5 ГГц. Особая технология ASUS AiMesh позволяет обслуживать сеть с большой площадью покрытия. Это современный геймерский роутер нового поколения, который открывает еще больше возможностей для игроков.

Зачем нужен игровой роутер

Для геймера нет ничего хуже, чем медленное подключение к игровому серверу. Обыкновенный роутер не обеспечивает максимальную скорость, даже если заказать сверхбыстрый интернет. Нестабильное подключение, помехи, слабый сигнал – все сказывается на результативности игрока и портит впечатление. Чтобы использовать собственный потенциал и возможности техники, стоит обратить внимание на игровой роутер.

Отличия игровых и стандартных роутеров

Производители компьютерной техники предлагают различные геймерские устройства, позволяющие с комфортом и полным погружением проводить время в виртуальных мирах. С этой же целью выпускаются маршрутизаторы, разработанные с учетом потребностей пользователей и особенностей современных онлайн-игр, возможности которых значительно превышают функционал обыкновенных роутеров. В них предусмотрены особые режимы и функции, которые важны для стабильного игрового процесса.

Главная отличительная особенность геймерского роутера – приоритетность передачи данных. Обыкновенный маршрутизатор не разделяет типы трафика. Он не различает, смотрит пользователь фильм, скачивает файлы, слушает музыку или играет. Стандартный роутер не способен полноценно раздавать трафик, если к устройству подключено несколько человек. С помощью специального маршрутизатора можно выбрать приоритетный трафик, что позволит играть без помех и наслаждаться процессом.

Важные функции роутеров

Особенности маршрутизаторов, на которые геймеру стоит обратить внимание:

Игровой приоритет. Геймерский компьютер будет получать трафик в первую очередь. Можно выставить приоритет для одного устройства с возможным подключением других смартфонов или ноутбуков.

Многополосный Wi-Fi. Современные модели с тремя и большим количеством антенн передают данные в двух диапазонах. Для работы используется стандарт Wi-Fi 5 или 6.

Одновременное обслуживание нескольких устройств. Отдает приоритет игре, но при этом другие пользователи также получают качественное соединение при подключении к маршрутизатору.

Игровой роутер мощный, вмещает большой объем оперативной памяти, наделен дополнительными функциями, которые необходимы для игры в онлайн-режиме.

Выбираем роутер для онлайн-игр

Чтобы подобрать подходящую модель, учитывайте следующие параметры:

процессор – нужен как минимум двухъядерный;

объем оперативной памяти – 256 МБ и более;

количество антенн – чем больше, тем лучше покрытие и качественнее сигнал;

поддержка диапазона 5 ГГц – гарантирует подключение без помех и быструю передачу;

дополнительные порты USB – для обмена файлами между устройствами;

визуализация на панели – упрощает настройку и эксплуатацию.

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