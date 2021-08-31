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31.08.2021  17:45   

На маршруты Харькова выходят муниципальные автобусы: куда довезут

С 1 сентября начинают курсировать новые муниципальные автобусы «Karsan». Стало известно, на какие маршруты они выйдут.


На маршруты Харькова выходят муниципальные автобусы: куда довезут
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия "Троллейбусное депо №2".
 
В первую очередь автобусы выйдут на три маршрута, от которых отказались частные перевозчики. А именно:
 
  • 245-й маршрут - от станции метро Госпром  до Студгородка;
  • 17-й маршрут - от улицы Светлой до Больницы скорой и неотложной помощи;
  • 272-й маршрут - от улицы Светлой до площади Конституции. 
К ноябрю в Харькове ожидают поставку еще 150 единиц техники, которые распределят по другим маршрутам города.
 
Напомним, расплатиться в муниципальных маршрутных автобусах можно будет е-тикетом, чтобы не было вопросов со льготами. Проезд будет стоить от 8 до 10 гривен.
 
 
Тэги:  харьков, автобусы, karsan
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