31.08.2021 17:45

На маршруты Харькова выходят муниципальные автобусы: куда довезут

С 1 сентября начинают курсировать новые муниципальные автобусы «Karsan». Стало известно, на какие маршруты они выйдут.



На маршруты Харькова выходят муниципальные автобусы: куда довезут



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия "Троллейбусное депо №2".

В первую очередь автобусы выйдут на три маршрута, от которых отказались частные перевозчики. А именно:

245-й маршрут - от станции метро Госпром до Студгородка;

17-й маршрут - от улицы Светлой до Больницы скорой и неотложной помощи;

272-й маршрут - от улицы Светлой до площади Конституции.

К ноябрю в Харькове ожидают поставку еще 150 единиц техники, которые распределят по другим маршрутам города.

Напомним, расплатиться в муниципальных маршрутных автобусах можно будет е-тикетом , чтобы не было вопросов со льготами. Проезд будет стоить от 8 до 10 гривен.