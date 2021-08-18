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18.08.2021  12:12   

Стало известно, по каким маршрутам пустят муниципальные автобусы в Харькове (фото)

Сейчас происходит окончательная обкатка транспорта.


// РЕДПОСТ
Муниципальные автобусы Karsan готовят к выходу на линию, сообщает корреспондент РЕДПОСТ. На данный момент в Харьков прибыло уже 29 автобусов – 13 шестиметровых на 22 места и 16 восьмиметровых на 58 мест.
 
Их отправят на те маршруты, от которых отказались перевозчики. Рассматривают вопрос пустить первые маршруты с Холодной Горы.
 
Сегодня один из автобусов делает обкатку по маршруту 245, который уже долгое время не ездит, от него отказались частные перевозчики. В субботу коммунальные автобусы выйдут на линию.
 
Также автобусы пустят по 17, 272, 82, 64 маршрутам. Всего до конца месяца хотят организовать 14 разных маршрутов.
 
Расплатиться можно будет е-тикетом, чтобы не было вопросов со льготами. Проезд будет стоить 8-10 гривен.

Как сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, харьковчане поддержали идею оставить автобусы в красно-чёрным цвете, чтобы муниципальный транспорт выделялся на фоне частного.
 
Сейчас идут последние приготовления для выпуска транспорта на линию: в салоне устанавливают валидаторы для оплаты E ticket, настраивают информационное табло, gps-навигаторы, микрофоны, также в салоне водителя установят специальный экран, чтобы он видел, кто расплатился за проезд картой.

Напомним, делегация Харькова во главе с исполняющим обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов посетила предприятие, где производят современный общественный транспорт.

 

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Тэги:  автобус, харьков
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