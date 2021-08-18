Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Смертельное ДТП под Харьковом: столкнулись Opel и КамАЗ
18.08.2021  11:18   Рита Парфенова

Смертельное ДТП под Харьковом: столкнулись Opel и КамАЗ

Погибшего на месте аварии водителя доставали из авто сотрудники ГСЧС.

ДТП Харьков: столкнулись Opel и КамАЗ. Новости Харькова

Авария произошла около девяти часов вечера 17 августа в селе Вишневое Изюмского района, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На автомагистрали "Киев-Харьков-Довжанский" произошло столкновение легковушки "Opel Kadett" с грузовиком "КамАЗ".

Трех пассажиров легковушки – женщину с двумя детьми – госпитализировали в медицинское учреждение Харькова. Водитель "Opel Kadett" погиб на месте. Его тело было заблокировано изуродованными конструкциями авто.

На место происшествия было направлено дежурное отделение спасателей 42-й спасательной части ГСЧС на специальном аварийно-спасательном автомобиле легкого типа.

Спасатели немедленно приняли меры по отключению элементов питания транспортных средств для предотвращения пожара и смыли разлитое топливо с дороги.

После проведения оперативно-следственных действий работниками полиции, спасатели деблокировали тело погибшего водителя.

Водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранительными органами.

ДТП Харьков: столкнулись Opel и КамАЗ. Новости Харькова

Напомним, 17 августа примерно в 6:30 на перекрестке улиц Полтавский Шлях и Победителей произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи «Peugeot Boxer» под управлением 42-летнего водителя и легкового авто «Kia Sorento», за рулем которого находился 50-летний мужчина. В результате аварии пострадала 38-летняя женщина, она доставлена в больницу.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.08 Криминал и происшествия ДТП: На Салтовке разбился мотоциклист (видео, фото) 17.08 Криминал и происшествия В сети появилось видео момента ДТП со скорой на Холодной Горе в Харькове 17.08 Криминал и происшествия Скорая помощь попала в ДТП на Холодной Горе (видео, фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 