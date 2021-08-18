Смертельное ДТП под Харьковом: столкнулись Opel и КамАЗ

Погибшего на месте аварии водителя доставали из авто сотрудники ГСЧС.
Авария произошла около девяти часов вечера 17 августа в селе Вишневое Изюмского района, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
На автомагистрали "Киев-Харьков-Довжанский" произошло столкновение легковушки "Opel Kadett" с грузовиком "КамАЗ".
Трех пассажиров легковушки – женщину с двумя детьми – госпитализировали в медицинское учреждение Харькова. Водитель "Opel Kadett" погиб на месте. Его тело было заблокировано изуродованными конструкциями авто.
На место происшествия было направлено дежурное отделение спасателей 42-й спасательной части ГСЧС на специальном аварийно-спасательном автомобиле легкого типа.
Спасатели немедленно приняли меры по отключению элементов питания транспортных средств для предотвращения пожара и смыли разлитое топливо с дороги.
После проведения оперативно-следственных действий работниками полиции, спасатели деблокировали тело погибшего водителя.
Водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранительными органами.
Напомним, 17 августа примерно в 6:30 на перекрестке улиц Полтавский Шлях и Победителей произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи «Peugeot Boxer» под управлением 42-летнего водителя и легкового авто «Kia Sorento», за рулем которого находился 50-летний мужчина. В результате аварии пострадала 38-летняя женщина, она доставлена в больницу.
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