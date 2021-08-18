Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Как метрополитен Харькова готовят ко Дню города (фото)
18.08.2021  10:29   

Как метрополитен Харькова готовят ко Дню города (фото)

На станциях проводят генеральную уборку.


// РЕДПОСТ

Уборка на станциях осуществляется ежедневно с часа ночи и до запуска первого подвижного состава, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Работники метрополитена протирают все контактные поверхности с помощью дезинфицирующих средств.

Кроме того, ко Дню города проводят генеральную уборку центральных станци –, таких как «Университет», «Исторический музей», «Площадь Конституции».

Стены моют, а потом высушивают специальным оборудованием, чтобы на них не оседала пыль. В уборке задействованы больше 60 сотрудников метрополитена.

Ранее корреспондент РЕДПОСТ побывал ночью в электродепо "Салтовское" и увидел, как готовят составы электропоездов к выходу на линию.

Фотогалерея

Тэги:  метро, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.08 Дороги и транспорт Что делать, если упал на рельсы харьковского метро: пошаговая инструкция действий 13.08 Дороги и транспорт В харьковском метро показали, как моют и дезинфицируют вагоны   21.07 Дороги и транспорт В харьковский метрополитен завезли мешки с песком: зачем
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 