Как метрополитен Харькова готовят ко Дню города (фото)

На станциях проводят генеральную уборку.
Уборка на станциях осуществляется ежедневно с часа ночи и до запуска первого подвижного состава, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Работники метрополитена протирают все контактные поверхности с помощью дезинфицирующих средств.
Кроме того, ко Дню города проводят генеральную уборку центральных станци –, таких как «Университет», «Исторический музей», «Площадь Конституции».
Стены моют, а потом высушивают специальным оборудованием, чтобы на них не оседала пыль. В уборке задействованы больше 60 сотрудников метрополитена.
Ранее корреспондент РЕДПОСТ побывал ночью в электродепо "Салтовское" и увидел, как готовят составы электропоездов к выходу на линию.
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