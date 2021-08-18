18.08.2021 10:29

Как метрополитен Харькова готовят ко Дню города (фото)

На станциях проводят генеральную уборку.



// РЕДПОСТ

Уборка на станциях осуществляется ежедневно с часа ночи и до запуска первого подвижного состава, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Работники метрополитена протирают все контактные поверхности с помощью дезинфицирующих средств.



Кроме того, ко Дню города проводят генеральную уборку центральных станци –, таких как «Университет», «Исторический музей», «Площадь Конституции».



Стены моют, а потом высушивают специальным оборудованием, чтобы на них не оседала пыль. В уборке задействованы больше 60 сотрудников метрополитена.

Ранее корреспондент РЕДПОСТ побывал ночью в электродепо "Салтовское" и увидел, как готовят составы электропоездов к выходу на линию.

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