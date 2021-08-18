18.08.2021 10:16 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 18 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли пять человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом.



68 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 августа составляет 150 621 человек.



Из них:

3 636 летальных случаев (за последние сутки умерли 5 человек);

145 571 человек выздоровели (за сутки – 62 человека);

1414 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 22 человека).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

82 – жители Харьковского района (в том числе 68 харьковчан);

2 – Красноградского;

2 – Купянского;

1 – Богодуховского;

1 – Лозовского;

1 – Чугуевского.

По данным Центра общественного здоровья 17 августа 2021 в Украине зафиксировано 1447 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализировано 677 человек, 40 человек умерли, 712 - выздоровели.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса на 17 августа.