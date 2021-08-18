Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 18 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли пять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом.
68 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 августа составляет 150 621 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
По данным Центра общественного здоровья 17 августа 2021 в Украине зафиксировано 1447 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализировано 677 человек, 40 человек умерли, 712 - выздоровели.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса на 17 августа.
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Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
18 августа в народном календаре называют Евстигней Житник.
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