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18.08.2021  10:16   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 18 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли пять человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом.

68 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 августа составляет 150 621 человек.

Из них:

  • 3 636 летальных случаев (за последние сутки умерли 5 человек);
  • 145 571 человек выздоровели (за сутки – 62 человека);
  • 1414 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 22 человека).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 82 – жители Харьковского района (в том числе 68 харьковчан);
  • 2 – Красноградского;
  • 2 – Купянского;
  • 1 – Богодуховского;
  • 1 – Лозовского;
  • 1 – Чугуевского.

По данным Центра общественного здоровья 17 августа 2021 в Украине зафиксировано 1447 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализировано 677 человек, 40 человек умерли, 712 - выздоровели.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса на 17 августа.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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