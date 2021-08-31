31.08.2021 17:31

Матеус Пейшото о харьковском "Металлисте": "Мы все стремимся к одной цели"

Бразильский легионер харьковского клуба поделился впечатлениями в интервью.



metalist.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ФК "Металлист" бразильский нападающий Матеус Пейшото ,в первых двух матчах за «Металлист» отметившийся двумя голами, а по итогам встречи с «Волынью» (3:0) признаный лучшим игроком 6-го тура Первой лиги отметил, что не так давно в Бразилии несколько раз выигрывал подобный приз. "Сейчас я хочу сказать огромное спасибо команде. Награда индивидуальная, но в ней очень большая заслуга коллектива., - подчеркнул бразилец.

На вопрос об ожиданиях перед к матчем с «Волынью», Матеус сообщил, что трене в начале прошлой недели, когда мы готовились к матчу, предупредил, что легко не будет. "В Луцке играет молодежь, она бегает на эмоциях, в первом тайме было несколько опасных моментов у наших ворот. До перерыва мы практически не создали остроты впереди. Но во втором уже все было по-другому. У нас было преимущество, мы стали создавать моментов и, главное, воплотили их в голы. В Первой лиге нет легких матчей, необходимо готовиться, тут не выиграть не полушаге. Мы рады. Был тяжелый матч, но мы победили — это главное".

Неудачи первого тайма Пейшото связывает с тем, что в команде много новых футболистов и еще не налажены связи между игроками в середине поля, в атаке, между фланговыми футболистами. "Для этого нужно время. Но главное, что мы все стремимся к одной цели", - подчеркнул легионер. "До первого гола у обеих команд были моменты. Конечно, после пропущенного мяча соперник вынужден был менять свою игру, «Волынь» хотела ничью. Понимали, что теперь пойдет открытый футбол, и мы можем забить еще. Так и получилось. Подлепенец вышел во втором тайме, здорово сыграл в штрафной площадке и Банада забил. Ну и для меня задача № 1 — забить. Если не забил на первых минутах — нужно играть до конца. Я знал, что у меня появится шанс. Так и случилось. Рад, что забил. Задача нападающего — играть до конца и забивать.

— Когда удалось отличиться на последних минутах, какие были эмоции? Появилось чувство, что вот теперь-то план точно выполнен?

— Конечно. Когда ты выигрываешь со счетом 2:0, это опасно. Особенно, когда играешь на выезде. Стоит сопернику забить один мяч, он на эмоциях может забить и второй. И даже победить. Но, как я и говорил, моя задача — создавать моменты и забивать в каждом матче. Меня очень здорово поддержал Тука (тренер «Металлиста» Андерсон Рибейро. — Прим. ред.). Его подсказки придавали мне уверенности. Тука не уставал повторять: «Играй на своей позиции, моменты будут. Жди их». Так и получилось: я использовал свой шанс и не ушел с поля без гола. Хотя на самом деле не столь важно, кто забьет — я или другой футболист. В матче с «Волынью» удалось отдать голевую передачу, а в конце игры поразить цель самому. Когда результат стал 3:0, конечно, у команды была большая радость. И для меня очень важен этот гол, потому что моя задача — это забивать в каждом матче.

— Говорят, что настоящим профессионалам не нужно много времени на адаптацию. Ты провел 2 матча, забил 2 мяча, отдал голевую передачу. Как считаешь, освоился уже на новом месте? Удалось понять тот футбол, который прививает тренерский штаб «Металлиста»?

— С самого начала я знал, что адаптация — это очень важно. С первых дней пребывания в команде я чувствую комфорт. Александр Николаевич во времена «Шахтера» играл с бразильцами, в нашей команде тоже много бразильцев. Украинцы мне тоже очень помогают. Поэтому я чувствую комфорт и на футбольном поле, и на тренировках. Самое главное — я знаю, зачем прилетел в Украину, знаю свои задачи. С первого дня помогаю команде. Я должен забивать, это инстинкт нападающего. Но, повторюсь, вся команда мне помогает. Спасибо тренерскому штабу, руководству, коллективу. се это очень важно, чтобы чувствовать себя комфортно на футбольном поле.

— На футбольном поле комфортно, а языковой барьер насколько осложняет понимание внутри коллектива?

— Конечно, язык — это очень важно. Но футбольный язык везде один. Если ты не говоришь по-русски или по-английски, это не значит, что ты не можешь играть в футбол. Еще до игры ты знаешь, где открываться, где можно попросить мяч. И украинцы знают, где использовать мои лучшие качества. Поэтому во время игры язык — не главное, главное — футбол. Потихоньку я начинаю говорить по-русски, уже знаю несколько слов, и чем больше их выучу — тем лучше для адаптации вне поля, среди друзей, в коллективе. Тогда и ребята лучше будут понимать, какой я в быту, какой человек.

— Футбол «Металлиста» сильно отличается от игры тех клубов, где ты выступал ранее?

— Мне тяжело сравнивать с командами, в которых я играл в Бразилии, но могу сказать, что это совсем другой футбол. Потому что в Бразилии больше упор на игру с мячом, на тактику, а здесь — больше быстрый, агрессивный футбол, нагрузки во время матчей. Знаю, что «Металлист» был одной из лучших команд в Украине, со своим стилем игры. Я здесь, чтобы помогать и расти с коллективом. Постараюсь побольше забивать. Верю, что «Металлист» будет становиться лучше и лучше. Главное — не сравнивать себя с другими командами, а демонстрировать свои сильные качества и побеждать в каждом матче, радовать болельщиков красивой игрой.

— Показанный тобою футбол в первых двух матчах — это сколько процентов от того, что ты можешь дать «Металлисту»? Насколько еще можешь прибавить?

— Конечно, это не мой максимум. Это только начало. Повторюсь, задача № 1 для нападающего — это забивать, показывать на поле свои лучшие качества. Конечно, пока сложно определить, на каком уровне еще можно играть. Но я буду работать каждый день, буду стараться, и увидим, что получится. Если буду забивать в каждом матче — конечно, я стану лучшим бомбардиром. Но это не очень важно, главное — идти шаг за шагом. Следующая игра — в Кубке Украины, затем матч чемпионата. И потихоньку надо расти. Чем больше я забью, тем больше побед одержит команда. Главное — работать и всегда быть готовым на футбольном поле.

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковский футбольный клуб "Металлист" продолжая беспроигрышную серию, возглавил турнирную таблицу Первой лиги.