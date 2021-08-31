31.08.2021 17:11 Евгений Клочко

Волки, рыси и птицы: в Харьковском зоопарке появились новые обитатели (фото)

В обновленном Харьковском зоопарке "Тропой тигра" ходит полярный волк, рыси, плавают горные гуси и канадские казарки.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Харьковского зоопарка.

Красивая и сложная «Тропа тигра», очаровывает разнообразием ландшафтов и животными, обитающими здесь. Открытый вольер для рысей площадью более 500 квадратных метров уже обживают три рыси - Феликс, Сима и Сникерс. Пока животные знакомятся с новыми владениями с опаской и по очереди.

«Поскольку рыси, как и большинство кошек, любят наблюдать за тем, что происходит вокруг, в вольере установлено разноуровневые платформы и лестницы. А вот для уютного отдыха есть домики, не только в которых, но и на которых животные любят лежать. Бассейн дарит прохладу в жаркие дни, утолить жажду можно в автоматических поилках, для трапезы в вольере имеется кормовой столб, на который подвешивается мясо. Это позволяет рысями чувствовать себя охотниками»- сообщила пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сусло.

Чтобы не формировать стереотипного поведения животных, кормление происходит в разное время. Так же в разное время свой "лакомый кусочек" получает и полярный волк Стали. Корм для него размещают в разных частях вольера, чтобы волк не терял своих природных инстинктов. Тайников здесь можно сделать множество, ведь площадь вольера 1300 квадратных метров. Сам волк может отдохнуть в гроте, чтобы просто побыть наедине.

Очень интересна скала, выполняющая важную функцию. Поднявшись на нее, волк как на ладони видит свои владения, и то, что происходит за территорией вольер. В частности, и старые локации зоопарка, заиграли новыми красками - живописный пруд, площадь которого почти 2500 квадратных метров. Пруд прошел реконструкцию, установили систему очистки и циркуляции воды, чтобы зимой вода не замерзала. Яркие островки с сочной зеленью, комфортные домики - этой красотой уже можно насладиться в обновленном зоопарке.