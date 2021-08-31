    
Главная Новости Харькова Общество "Карте харьковчанина" горожане придумали свой слоган
31.08.2021  16:50   Евгений Клочко

"Карте харьковчанина" горожане придумали свой слоган

Организаторы проекта завершили конкурс на лучший слоган для "Карты харьковчанина".


x-card
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальную страницу проекта в Facebook.
 
"X-card - социальный проект нашего города и мы очень гордимся тем, что каждый житель Харькова может внести свой вклад в его развитие. Мы рады объявить, что конкурс на лучший слоган для X-card завершен.
 
«X-card - твой ключ от города» - слоган, который очень точно отражает цель проекта, - говорится в сообщении.
 
Организаторы проект поблагодарили всех, кто проявил креативность и принял участие в конкурсе.
 
Напомним, у "Карты харьковчанина" уже появился свой Телеграмм-канал, подписавшись на который любой желающий будет получать свежую и актуальную информацию о работе Карты. 
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о выгоде, которую получат обладатели  Карты харьковчанина.

 

Источник:   x-card
 Тэги:  карта харьковчанина, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.08 Общество Стало известно, сколько горожан получит Карту харьковчанина 04.08 Общество Где можно оставить заявку на получение "Карты харьковчанина" 29.07 Общество Супермаркет «КЛАСС» стал партнером «Карты Харьковчанина»
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 