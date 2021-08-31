31.08.2021 16:50 Евгений Клочко

"Карте харьковчанина" горожане придумали свой слоган

Организаторы проекта завершили конкурс на лучший слоган для "Карты харьковчанина".



x-card

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальную страницу проекта в Facebook.

"X-card - социальный проект нашего города и мы очень гордимся тем, что каждый житель Харькова может внести свой вклад в его развитие. Мы рады объявить, что конкурс на лучший слоган для X-card завершен.

«X-card - твой ключ от города» - слоган, который очень точно отражает цель проекта, - говорится в сообщении.

Организаторы проект поблагодарили всех, кто проявил креативность и принял участие в конкурсе.

Напомним, у "Карты харьковчанина" уже появился свой Телеграмм-канал , подписавшись на который любой желающий будет получать свежую и актуальную информацию о работе Карты. Ранее РЕДПОСТ сообщал о выгоде , которую получат обладатели Карты харьковчанина.