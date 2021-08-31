31.08.2021 16:35

За птичку ответят: жильцов дома могут оштрафовать за «утепление» мурала в Харькове

Административная ответственность грозит жильцам дома, «утеплившим» мурал.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».

Собственникам квартир дома по проспекту Александровскому, которые самовольно утеплили стену дома с муралом птицы, может грозить административная ответственность.

В районом отделении КП «Жилкомсервис» сообщили, что разрешение на проведение работ местным жителям дома не давали.

Со слов правоведа Романа Чумака, жители дома утеплили фасад здания, не согласовав проведение работ с «Жилкомсервисом», тем самым нарушив правила благоустройства.

Жильцы многоквартирного дома должны были получить технический паспорт дома, согласовать утепление, а также указать материал, при помощи которого будут выполняться работы.

Один из авторов мурала Андрей Пальваль готов восстановить творение искусства, однако не за счет своих средств.

Городская районная администрация может заставить собственников квартир демонтировать утепление. Если они откажутся, администрация может подать иск в суд и стянуть штраф за нарушение благоустройства дома. Сумма штрафа может достичь 1,5 тысяч гривен.

Напомним, в Харькове жители дома решили «утеплить» мурал.