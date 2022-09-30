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30.09.2022  19:18   Евгений Клочко

«Підла терористична атака». Мер Дніпра Борис Філатов звернувся по допомогу до всіх небайдужих

Після знищення російськими окупантами левової долі громадського транспорту міський голова Дніпра Борис Філатов звернувся до інших громад, бізнесу та міст-побратимів.

Мер Дніпра Борис Філатов звернувся по допомогу до всіх небайдужих
 
29 вересня окупанти рф завдали ракетних ударів по пасажирському автопідприємству Дніпра. В результаті обстрілу згоріло понад 115 автобусів. Попередньо, було завдано збитків на приблизно 270 млн. гривень.
 
Міський голова Борис Філатов на своїй сторінці в Фейсбук закликав всіх небайдужих підтримати дніпрян в цей нелегкий час.
 
Мер Дніпра Борис Філатов звернувся по допомогу до всіх небайдужих
 
“Нам треба як найшвидше відновити роботу міських маршрутів, але зробити це самостійно буде вкрай важко. Тож я звертаюся до всіх, у кого є змога і бажання підставити Місту плече. Ми будемо вдячні кожному, хто (бодай тимчасово) допоможе нам із транспортом”, - написав мер Дніпра.
 
В той же час Філатов подякував міському голові Київа Віталію Кличку, завдяки якому декільків десяткі автобусів вже в понеділок прибудут до Дніпра.
 
“Коли Віталій зателефонував мені, аби сказати це, — чесно — у мене забракло слів. У нас із ним не завжди прості стосунки. Але такі вчинки не забуваються”, - наголосив Борис Філатов.
 

Нагадаємо, в Харкові внаслідок обстрілу окупантів зі 150 комунальних автобусів залишилося близько 35, решту пошкоджено і деяку частину знищено.
 
Тэги:  днепр, борис филатов, ракетный удар, автобусы
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