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20.07.2022  16:58   Дмитрий Колоней

Відновлені дороги між Харковом та Дніпром

З Харкова до міста на Днепрі можна тепер доїхати відновленими альтернативними автошляхами.

Відновлені дороги між Харковом та Дніпром
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ХОГА, для покращення гуманітарної ситуації в області та доставки життєво необхідних вантажів дорожники забезпечують проїзд по альтернативному маршруту від Харкова до Дніпра.
 
  • Автодорога М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта має більшу частину старого покриття, яке так і не встигли відремонтувати у 2022 році через повномасштабне вторгнення російських військ. 
 
Натомість тут провели аварійний ремонт. 
 
“Працювали гарячим асфальтобетоном з окремими вибоїнами та пневмо-струменевими машинами для ліквідації дрібних пошкоджень. Наразі задля продовження терміну служби існуючого дорожнього покриття на дорозі М-18 виконуються роботи з герметизації швів та поздовжніх тріщин асфальтобетонного покриття. Виконуються роботи з нанесення пішохідних переходів”, - розповіли у Службі автомобільних доріг у Харківській області.
 
  • Трасса M-18 – українська міжнародна автомагістраль, проходить від Харкова до Новомосковська і йде на Запоріжжя. Траса має альтернативний швидкісний маршрут- автошлях М-29, який простягається паралельно поза межами населених пунктів і має по дві смуги руху в кожен бік, спроектований як швидкісна автомагістраль між Харковом і Дніпром.
 
Для безпечного проїзду по всій протяжності цієї дороги в нашій області вже ліквідована аварійна ямковість. Там тривають роботи з ремонту бар’єрної огорожі.
 
Нагадаємо, що зараз дорожники жодних капітальних ремонтів не проводять, виконують роботи виключно з ліквідації аварійності та аварійної ямковості - заради безпеки людей, що пересуваються дорогами Харківської області.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  ремонт дорог, днепр, харьков
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