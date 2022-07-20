20.07.2022 16:58 Дмитрий Колоней

Відновлені дороги між Харковом та Дніпром

З Харкова до міста на Днепрі можна тепер доїхати відновленими альтернативними автошляхами.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ХОГА, для покращення гуманітарної ситуації в області та доставки життєво необхідних вантажів дорожники забезпечують проїзд по альтернативному маршруту від Харкова до Дніпра.

Автодорога М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта має більшу частину старого покриття, яке так і не встигли відремонтувати у 2022 році через повномасштабне вторгнення російських військ.

Натомість тут провели аварійний ремонт.

“Працювали гарячим асфальтобетоном з окремими вибоїнами та пневмо-струменевими машинами для ліквідації дрібних пошкоджень. Наразі задля продовження терміну служби існуючого дорожнього покриття на дорозі М-18 виконуються роботи з герметизації швів та поздовжніх тріщин асфальтобетонного покриття. Виконуються роботи з нанесення пішохідних переходів”, - розповіли у Службі автомобільних доріг у Харківській області.

Трасса M-18 – українська міжнародна автомагістраль, проходить від Харкова до Новомосковська і йде на Запоріжжя. Траса має альтернативний швидкісний маршрут- автошлях М-29, який простягається паралельно поза межами населених пунктів і має по дві смуги руху в кожен бік, спроектований як швидкісна автомагістраль між Харковом і Дніпром.

Для безпечного проїзду по всій протяжності цієї дороги в нашій області вже ліквідована аварійна ямковість. Там тривають роботи з ремонту бар’єрної огорожі.

Нагадаємо, що зараз дорожники жодних капітальних ремонтів не проводять, виконують роботи виключно з ліквідації аварійності та аварійної ямковості - заради безпеки людей, що пересуваються дорогами Харківської області.