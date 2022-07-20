20.07.2022 16:41 Дмитрий Колоней

Мобілізовані: хто може не отримати законні виплати (відео)

Про зарплатню та інші виплати військовим дав пояснення Міністр оборони України Олексій Резніков.



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Я повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на звернення Міністерство оборони України, під час війни українські військові мають право на щомісячне грошове забезпечення та додаткову фінансову винагороду відповідно до своєї посади, звання, вислуги та участі у бойових діях.

Разом з тим, деякі військовослужбовці можуть втратити або не отримати законно зароблені кошти. Міністр оборони України Олексій Резніков детально роз’яснив, на які саме виплати можуть розраховувати українські військові та як уникнути проблем з нарахуванням цих коштів.

Чому можуть не нараховувати виплати

Військовослужбовця можуть позбавити належних виплат навіть якщо він постійно перебуває на передовій. Причиною цього можуть стати наступні помилки у документах або їх відсутність:

наказу про зарахування військового до частини та на конкретну посаду. Цей документ видається початково один раз. За словами Рєзнікова, якщо наказу немає, то формальні підстави платити військовослужбовцям відсутні.

оновлених бойових наказів і розпоряджень. Вони змінюються щомісяці. Якщо выйськовий персонально або його підрозділ відсутній у бойових наказах — мобілізований не отримає бойових, навіть якщо він постійно на передовій.

Що робити, якщо військовому не видають або не нараховують законні виплати

У Міноборони відзначили, що у різних частинах досі трапляються випадки неналежного оформлення виплат, хоча у відомстві працюють над виправленням недоліків системи.

У випадку, коли військовослужбовець зіткнувся з проблемою неналежного оформлення грошових виплат під час війни, йому потрібно:

звернутися до безпосереднього командира чи його заступника по роботі з особовим складом. Формуванням бойових наказів і їх передачею фінансистам займається саме командування.

За необхідності можна звернутися до фінансової служби своєї військової частини.

Якщо питання не вирішилося, варто зателефонувати на гарячу лінію Департаменту фінансів Міністерства оборони з питань грошового забезпечення та соцвиплат за номером 044 271 35 59.