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20.07.2022  16:41   Дмитрий Колоней

Мобілізовані: хто може не отримати законні виплати (відео)

Про зарплатню та інші виплати військовим дав пояснення Міністр оборони України Олексій Резніков.


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Я повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на  звернення  Міністерство оборони України, під час війни українські військові мають право на щомісячне грошове забезпечення та додаткову фінансову винагороду відповідно до своєї посади, звання, вислуги та участі у бойових діях.
 
Разом з тим, деякі військовослужбовці можуть втратити або не отримати законно зароблені кошти. Міністр оборони України Олексій Резніков детально роз’яснив, на які саме виплати можуть розраховувати українські військові та як уникнути проблем з нарахуванням цих коштів.
 

Чому можуть не нараховувати виплати 

 
Військовослужбовця можуть позбавити належних виплат навіть якщо він постійно перебуває на передовій. Причиною цього можуть стати наступні помилки у документах або їх відсутність:
 
  • наказу про зарахування військового до частини та на конкретну посаду. Цей документ видається початково один раз. За словами Рєзнікова, якщо наказу немає, то формальні підстави платити військовослужбовцям відсутні.
  • оновлених бойових наказів і розпоряджень. Вони змінюються щомісяці. Якщо выйськовий персонально або його підрозділ відсутній у бойових наказах — мобілізований не отримає бойових, навіть якщо він постійно на передовій.

Що робити, якщо військовому не видають або не нараховують законні виплати

У Міноборони відзначили, що у різних частинах досі трапляються випадки неналежного оформлення виплат, хоча у відомстві працюють над виправленням недоліків системи.
 
У випадку, коли військовослужбовець зіткнувся з проблемою неналежного оформлення грошових виплат під час війни, йому потрібно:
 
  • звернутися до безпосереднього командира чи його заступника по роботі з особовим складом. Формуванням бойових наказів і їх передачею фінансистам займається саме командування.
  • За необхідності можна звернутися до фінансової служби своєї військової частини.
  • Якщо питання не вирішилося, варто зателефонувати на гарячу лінію Департаменту фінансів Міністерства оборони з питань грошового забезпечення та соцвиплат за номером 044 271 35 59.

 

Источник:   Министерство обороны Украины
 Тэги:  мобилизованные, выплаты, украина
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