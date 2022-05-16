Транспорт Харькова: обстрелами уничтожено больше половины подвижного состава

Из 150 коммунальных автобусов осталось около 35, остальные повреждены и некоторая часть уничтожена.
Салтовское депо Харькова до войны
Об этом РЕДПОСТ рассказал руководитель автобусного подразделения КП "Салтовское депо" Евгений Липовой
«Из 150 автобусов, которые мы приобрели в прошлом году и запустили с 1 сентября 2021 года, целыми осталось около 35, остальные повреждены, некоторая часть уничтожена», - сообщил он.
Что касается электротранспорта, то по словам Липового, Салтовское трамвайное депо уничтожено почти полностью: порядка 60 процентов подвижного трамваев Харькова и 50-60 процентов троллейбусного состава.
Руководитель автобусного подразделения отметил, что водители с первых дней войны работали в штатном режиме для жизнеобеспечения города, развозили гуманитарную помощб во все районы Харькова. А сегодня выехали на свои постоянные места. По словам Липового, водители получили инструкции, как действовать при объявления воздушной тревоги.
Напомним, с 6 мая в Харькове запустили общественный транспорт.
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