30.09.2022 19:00 Дмитро Колонєй

У Харкові закінчили реконструкцію зруйнованих обстрілами трубопроводів

Про це поінформували у КП «Харківводоканал».



У Харкові закінчили реконструкцію зруйнованих обстрілами трубопроводів



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківводоканал» за словами начальника дільниці Владислава Ричко, бригади комплексу «Харківводовідведення» реконструюють зруйновані вибухами об'єкти водовідведення Київського району та проводять усі необхідні заходи для їхньої підготовки до зими.

Вже закінчили реконструкцію зруйнованих обстрілами каналізаційних трубопроводів на

вул. Дружби Народів,

на перехресті вул. Матюшенко та вул. Гастелло,

по вул. Наталії Ужвій,

вул. Шишківській

упров. Корнакова

Також фахівці капітально відреставрували систему відведення стоків у будинку на вул. Свободи.

Зруйнованим каналізаційним системам приділяється першочергова увага, але не на шкоду традиційним технічним оглядам та прочисткам. Так, фахівці планово перевірили понад 33 км трубопроводів, а також прочистили 11 км мереж гідродинамічним способом та ще 9 км – механічним.

Крім того, щоб запобігти позаштатним ситуаціям, у місті продовжують проводити масштабні перекладки зношених мереж. Зокрема, бригади замінили 56 м трубопроводу на вул. Астрономічній, яка відводить стоки з більшої частини сел. Жуковського. Також вони оновили 18 м мереж на вул. Мистецтв, а по вул. Жуковського – відремонтували самопливний трубопровід великого діаметра. Крім того, у рамках підготовки до зими триває реконструкція каналізаційних колодязів із заміною люків та плит перекриття – на сьогодні їх замінили вже 28.

«Ремонти, контроль та профілактичні огляди мереж та споруд ведемо по всьому району. Не залишаємо поза увагою і найвіддаленіші та найбільш обстрілювані вулиці та мікрорайони. Зокрема, закінчуємо прочищення водовідведення на вул. Наталії Ужвій на Північній Салтівці. Заявки від споживачів намагаємось виконувати у день звернення. Роботи багато, але співробітники усвідомлюють всю покладену на них відповідальність і просто сумлінно виконують свою роботу. В цей час хочеться зберегти людям почуття затишку та безпеки. Просимо вас, харків'яни, поставитися до нас також з повагою, підтримати роботу підприємства та оплатити послуги», - звернувся до харків'ян Владислав Ричко.