30.09.2022 19:58 Дмитро Колонєй

Окупанти продовжують наносити удари по Харківщині (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 30 вересня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, противник завдав 3 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Вранці, 30 вересня, російські окупанти скоїли черговий акт тероризму, завдали ракетного удару по колоні цивільного автотранспорту, що з гуманітарною метою пересувалась по території Запорізької області. Удари було завдано ракетами ЗРК “С-300”. За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 25 людей, значно більше - зазнали поранень.

Крім того, для руйнування цивільної інфраструктури міст, ворог продовжує використовувати ударні БпЛА “Shahed-136” іранського виробництва.

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Зелене, Нескучне, Пристін та Куп’янськ;

В російській федерації триває часткова мобілізація. У Хабаровському краї посадові особи, відповідальні за відбір та підготовку мобілізаційного ресурсу, встановили нові корупційні “тарифи”. Так, відстрочка від мобілізації коштує 100 тисяч рублів, що є практично недосяжною сумою для більшості місцевого населення.

Окупаційне командування намагається впровадити заходи примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Зайцеве, Одрадівка та Бахмутське.

Авіація Сил оборони завдала 9 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, трьох районів зосередження озброєння та військової техніки, а також п’яти зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА.

Ракетні війська і артилерія уразили шість командних пунктів, тринадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами, один зенітний ракетний комплекс та чотири засоби ракетних військ і артилерії ворога.