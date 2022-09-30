    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти продовжують наносити удари по Харківщині (відео)
30.09.2022  19:58   Дмитро Колонєй

Окупанти продовжують наносити удари по Харківщині (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 30 вересня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, противник завдав 3 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України. 
 
Вранці, 30 вересня, російські окупанти скоїли черговий акт тероризму, завдали ракетного удару по колоні цивільного автотранспорту, що з гуманітарною метою пересувалась по території Запорізької області. Удари було завдано ракетами ЗРК “С-300”. За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 25 людей, значно більше - зазнали поранень. 
 
Крім того, для руйнування цивільної інфраструктури міст, ворог продовжує використовувати ударні БпЛА “Shahed-136” іранського виробництва.
 
на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Зелене, Нескучне, Пристін та Куп’янськ;
 
В російській федерації триває часткова мобілізація. У Хабаровському краї посадові особи, відповідальні за відбір та підготовку мобілізаційного ресурсу, встановили нові корупційні “тарифи”. Так, відстрочка від мобілізації коштує 100 тисяч рублів, що є практично недосяжною сумою для більшості місцевого населення.
 
Окупаційне командування намагається впровадити заходи примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України. 
 
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Зайцеве, Одрадівка та Бахмутське.
 
Авіація Сил оборони завдала 9 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, трьох районів зосередження озброєння та військової техніки, а також п’яти зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА.
 
Ракетні війська і артилерія уразили шість командних пунктів, тринадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами, один зенітний ракетний комплекс та чотири засоби ракетних військ і артилерії ворога.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.09 Надзвичайні події У Харківській області знайшли тіло чоловіка 30.09 Надзвичайні події У Харкові арештовано майно підприємства, яке належить росіянці (фото) 30.09 Надзвичайні події Окупанти обстріляли Вовчанськ
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 