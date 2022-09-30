30.09.2022 20:34 Дмитро Колонєй
Стало відомо, скільки мешканців деокупованих місцевостей Харківщини можуть прийняти на заході України
На Харківщині триває евакуація зі звільнених населених пунктів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на сайт ХОДА, за інформацією начальника ОВА Олега Синєгубова, з деокупованих територій Харківщини вже виїхало понад 11 тис. цивільного населення.
Люди переважно покидають рідні місця або через постійні ворожі обстріли, або через те, що їх житло зруйноване й не придатне для життя в осінньо-зимовий період. Їм пропонують тимчасове житло в Харкові чи інших населених пунктах.
Зокрема, для поселення використовується мережа закладів освіти. На сьогодні відомо, що в Харкові у компактних місцях проживання зимуватимуть уже понад 1000 людей. Ще близько 500 осіб розселено на кілька діб, далі вони мають намір прямовати до родичів. Тимчасове житло для переселенців з деокупованих громад надається безоплатно до кінця холодного сезону.
Також на центральному рівні для ВПО з Харківщини визначені місця для проживання взимку у західних регіонах України, зокрема в Житомирській області. Там готові прийняти до 10 тис. людей.
Евакуацією займається Єдиний координаційний гуманітарний центр, який об’єднує в єдину базу всі дані, отримані від волонтерів, «Червоного Хреста», місцевої та обласної влади.
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Люди, які бажають залишити небезпечні території, або їхні родичі можуть зателефонувати до Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України: (057)7200526 або до Всеукраїнської організації: 0800332656.
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Залишити заявку на пошук безвісти зниклої людини можна за номером: +380992065493.
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