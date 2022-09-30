30.09.2022 20:34 Дмитро Колонєй

Стало відомо, скільки мешканців деокупованих місцевостей Харківщини можуть прийняти на заході України

На Харківщині триває евакуація зі звільнених населених пунктів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на сайт ХОДА, за інформацією начальника ОВА Олега Синєгубова, з деокупованих територій Харківщини вже виїхало понад 11 тис. цивільного населення.

Люди переважно покидають рідні місця або через постійні ворожі обстріли, або через те, що їх житло зруйноване й не придатне для життя в осінньо-зимовий період. Їм пропонують тимчасове житло в Харкові чи інших населених пунктах.

Зокрема, для поселення використовується мережа закладів освіти. На сьогодні відомо, що в Харкові у компактних місцях проживання зимуватимуть уже понад 1000 людей. Ще близько 500 осіб розселено на кілька діб, далі вони мають намір прямовати до родичів. Тимчасове житло для переселенців з деокупованих громад надається безоплатно до кінця холодного сезону.

Також на центральному рівні для ВПО з Харківщини визначені місця для проживання взимку у західних регіонах України, зокрема в Житомирській області. Там готові прийняти до 10 тис. людей.

Евакуацією займається Єдиний координаційний гуманітарний центр, який об’єднує в єдину базу всі дані, отримані від волонтерів, «Червоного Хреста», місцевої та обласної влади.

Люди, які бажають залишити небезпечні території, або їхні родичі можуть зателефонувати до Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України: (057)7200526 або до Всеукраїнської організації: 0800332656.

Залишити заявку на пошук безвісти зниклої людини можна за номером: +380992065493.