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30.09.2022  21:00   Дмитро Колонєй

Нове подорожчання: дізнайтеся який продукт зріс у ціні

В супермаркетах України суттєво змінилася вартість затребуваного продукту.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Агро Центр, в Україні суттєво подорожчало куряче м’ясо.  

Філе

  • Якщо у серпні середня ціна на продукт складала 133,50 грн, зараз вартість виросла до 136,27 грн. У супермаркетах зараз ціни сягають від 129.90 до 144.

Стегна

  • У серпні вартість одного кілограма вартувала на рівні 95,85 грн. Зараз ціна складає від 96,99 грн до 99,50 грн.

Гомілка

  • Здорочала з 69,85 грн у серпні до 75,45 грн, що на 5,60 грн більше проти ціни. Ціни коливаються від 70,90 до 96,90 грн.

Інші ціни на м’ясо

  • Ребра яловичі – 137,48 грн/кг;
  • Свинна грудинка – 158,71 грн/кг;
  • Свинна лопатка – 155,34 грн/кг;
  • Свинні ребра – 163,96 грн/кг;
  • Шашлик зі свинини – 162,69 грн/кг.
 
Источник:   Агро Центр
 Тэги:  цена, мясо, украина
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