Щомісячно правоохоронці Харківщини затримують десять підозрюваних в умисному вбивстві

З початку вторгнення російських військ на Харківщині поліція спіймали 472 правопорушника.
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Яким буде день – продуктивним чи порожнім – залежить від вас. На тих, хто зуміє подолати лінощі, чекають цікаві знайомства та здобуття досвіду в нових для них сферах життя.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці очікується дощ, після обіду - дощ із грозою, ближче до вечора - сильний дощ.
У день Віри, Надії та Любові в Україні відзначають День усиновлення.
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