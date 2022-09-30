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30.09.2022  21:42   Дмитро Колонєй

Щомісячно правоохоронці Харківщини затримують десять підозрюваних в умисному вбивстві

З початку вторгнення російських військ на Харківщині поліція спіймали 472 правопорушника.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, з початку війни в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримані 472 правопорушника:
  • 12 російських військовослужбовців, 
  • 3 посібники та 2 учасники ДРГ, 
  • 5 - підозрюваних у насильстві щодо працівника правоохоронного органу,
  • 59 - підозрюваних в умисному вбивстві, 
  • 20 - підозрюваних у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, 
  • 350 - підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю.

 

 
Тэги:  убийство, сводка, харьков
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