01.10.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 жовтня

У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Після дощу під ранок розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 23%. Температура повітря +13°...+15°C (відчувається як +17°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.



Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 16%. Температура повітря +20°...+22°C (відчувається як +26°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.



Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 20%. Температура повітря +19°...+18°C (відчувається як +25°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Народні прикмети

У народі цей день називався Орина, журавлиний літ. Якщо на Орину журавлі відлетять, то на Покрову (14 жовтня) буде перший мороз; якщо ні, то до Артемового дня (2 листопада) на мороз годі й чекати – "сльота стоятиме".



Якщо на березі ще залишилося листя, значить зима буде теплою та тихою.



Яка погода 1 жовтня, така буде і 1 квітня.