01.10.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні емоції врівноважуються логікою, а отже, день однаково гарний як для справ, пов'язаних з великими фінансами, так і для серйозних кроків в особистому житті.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Діловий настрій сьогодні навряд чи відвідає Овнов, і було б розумніше не намагатися стрибнути вище за голову, а присвятити день тим приємним речам, на які раніше не вистачало часу.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У будь-яких суперечках та конфліктах дня Тільці схильні посідати місце миротворців. Заняття гідне, але слідкуйте за тим, щоб негатив оточуючих у результаті не обрушився на вас самих.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Наслідувати суворий план, а тим більше діяти за вказівкою інших – такий розвиток подій викликає у Близнюків відторгнення. Отже, єдиний вихід: побудувати день так, щоб займатися тим, що викликає інтерес.

Рак (22 червня – 23 липня)

Ракам сьогодні захочеться відчути себе частиною колективу. І не дарма: на думку зірок, товариськість допоможе їм просунутися вперед соціальними або кар'єрними сходами.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У якийсь момент дня Лев має прийняти рішення, яке серйозно позначиться на їхньому майбутньому. І прислів'я «Сім разів відміряй, один відріж» має стати девізом Львів на сьогодні.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Які б перешкоди не зустрічалися на шляху Дів цього дня, – рахуйте до десяти, повторюйте як мантру «Спокій, тільки спокій», але тільки не піддавайтеся гніву. Краще відпустити ситуацію, вдавши, що нічого не було.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сьогодні в житті Терезів може з'явитися людина, з якою вони не бачилися багато років, виникнути пропозиція про нову роботу чи шанс вирушити у подорож. Новини або несподівані події внесуть у життя Терезів різноманітність.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Завдяки своїм амбіціям та цілеспрямованості Скорпіон чудово впорається з будь-яким дорученим йому фронтом робіт. Єдине, чим йому займатися не варто – це творчість. Будь-які експерименти у цій сфері виявляться малоефективними.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Висловлювання Стрільців можуть бути зрозумілі навколишніми, тому зірки раджу їм скоротити спілкування до необхідного мінімуму. Самотність прикрасить улюблена книга або перегляд серіалу.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам зірки радять тримати руку на пульсі. Тільки контролюючи ситуацію, він зможе досягати поставленої мети. Однак, щоб не зіпсувати стосунки з оточуючими, йому варто бути гнучкішим у спілкуванні.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій можуть відчувати невпевненість у відповідальних справах, а також під час ухвалення рішень. Зоряна порада: або зусиллям волі впоратися із сумнівами, або з усіх спірних питань радитися з оточуючими.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Схоже, що інтуїція Риб сьогодні взяла вихідний. Тільки логіка, точний розрахунок та досконале розуміння того, що вони роблять, можуть гарантувати їм потрібний результат.