    
Главная Цього дня День в історії 1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня
01.10.2022  07:30   Рита Парфенова

1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У перший день жовтня відзначається одразу кілька міжнародних свят.

Міжнародний день людей похилого віку

З ініціативи ООН 1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, а в Україні також і День ветерана. Спочатку метою цих свят було привернення уваги громадськості до проблем людей похилого віку, а також можливості поліпшення якості їх життя. До речі, дату обрано невипадково: існує думка, що літній вік - це золотий час, а осінь теж називають золотою часом.

***

День музики було затверджено Міжнародною радою ЮНЕСКО з музики 1983 року та вважається професійним святом усіх музикантів, керівників оркестрів, працівників філармоній та музикознавців. І звичайно, свято відзначається концертними програмами, звучать твори, що увійшли до скарбниці світової культури.

***

1 жовтня відзначають Всесвітній вегетаріанський день. Вегетаріанство у своєму сучасному вигляді зародилося в Англії, де в 1847 було засновано перше вегетаріанське суспільство (в самій Англії вегетаріанство набуло поширення під впливом буддизму, з яким англійські колонізатори познайомилися в Індії). Англія і є країною, де найбільше прибічників вегетаріанської дієти – 6% населення цієї країни не вживають м'яса.

***

День саке був заснований Центральними зборами профспілки виноробів Японії в 1978 році як професійне свято. Невипадково було обрано і день 1 жовтня: на початок жовтня дозріває новий урожай рису, і у виноробів починається новий рік виноробства.

Також цього дня

У 1648 році козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запоріжжі.

1661 – в Королівстві Англія відбулися перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса.

1869 – у Відні випущено перші поштові листівки.

1884 – на Вашингтонській конференції ухвалено рішення про введення по всій Землі поясного часу.

1931 – почав працювати Харківський тракторний завод. Першою продукцією заводу були колісні трактори потужністю 30 кінських сил із гасовим двигуном. Для робітників заводу одночасно з пуском підприємства збудували селище ХТЗ.

1943 – народився Жан-Жак Анно, французький кінорежисер («Ім'я троянди», «Ведмідь», «Коханець»).

1947 – народився Дейв Арнесон, один з творців настільної гри Dungeons & Dragons, піонер рольових відеоігор.

1949 – у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки.

1960 – на Запорізькому автомобілебудівному заводі розпочалося виробництво серійних машин ЗАЗ-965 «Запорожець».

1971 – у Флориді (США) відкрилося найбільше у світі місце розваг – Дісней-Уорлд.

Іменини відзначають: Аріна, Ірина, Михайло, Софія, Тереза.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.09 День в історії 30 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня 29.09 День в історії 29 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня 28.09 День в історії 28 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 