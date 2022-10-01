01.10.2022 07:30 Рита Парфенова

1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У перший день жовтня відзначається одразу кілька міжнародних свят.

З ініціативи ООН 1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, а в Україні також і День ветерана. Спочатку метою цих свят було привернення уваги громадськості до проблем людей похилого віку, а також можливості поліпшення якості їх життя. До речі, дату обрано невипадково: існує думка, що літній вік - це золотий час, а осінь теж називають золотою часом.



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День музики було затверджено Міжнародною радою ЮНЕСКО з музики 1983 року та вважається професійним святом усіх музикантів, керівників оркестрів, працівників філармоній та музикознавців. І звичайно, свято відзначається концертними програмами, звучать твори, що увійшли до скарбниці світової культури.



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1 жовтня відзначають Всесвітній вегетаріанський день. Вегетаріанство у своєму сучасному вигляді зародилося в Англії, де в 1847 було засновано перше вегетаріанське суспільство (в самій Англії вегетаріанство набуло поширення під впливом буддизму, з яким англійські колонізатори познайомилися в Індії). Англія і є країною, де найбільше прибічників вегетаріанської дієти – 6% населення цієї країни не вживають м'яса.



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День саке був заснований Центральними зборами профспілки виноробів Японії в 1978 році як професійне свято. Невипадково було обрано і день 1 жовтня: на початок жовтня дозріває новий урожай рису, і у виноробів починається новий рік виноробства.

Також цього дня

У 1648 році козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запоріжжі.



1661 – в Королівстві Англія відбулися перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса.



1869 – у Відні випущено перші поштові листівки.



1884 – на Вашингтонській конференції ухвалено рішення про введення по всій Землі поясного часу.



1931 – почав працювати Харківський тракторний завод. Першою продукцією заводу були колісні трактори потужністю 30 кінських сил із гасовим двигуном. Для робітників заводу одночасно з пуском підприємства збудували селище ХТЗ.



1943 – народився Жан-Жак Анно, французький кінорежисер («Ім'я троянди», «Ведмідь», «Коханець»).



1947 – народився Дейв Арнесон, один з творців настільної гри Dungeons & Dragons, піонер рольових відеоігор.



1949 – у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки.



1960 – на Запорізькому автомобілебудівному заводі розпочалося виробництво серійних машин ЗАЗ-965 «Запорожець».



1971 – у Флориді (США) відкрилося найбільше у світі місце розваг – Дісней-Уорлд.



Іменини відзначають: Аріна, Ірина, Михайло, Софія, Тереза.