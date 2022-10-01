01.10.2022 08:41 Дмитро Колонєй

Харків на ранок 1 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 30 вересня на 1 жовтня сталося вісім пожеж.



Харків на ранок 1 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУ ДСНС, за добу з 30 вересня по 1 жовтня 2022 року рятувальниками Харківського гарнізону ДСНС протягом звітного періоду здійснено 31 оперативний виїзд, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж, з яких 3 пов’язаних з веденням бойових дій;

1 – на аварійно-рятувальні роботи;

18 – для нпові адання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

4 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у:

Куп‘янському,

Чугуївському

Харківському районах області.

Горіли об‘єкт агропромислового комплексу, п‘ятиповерховий житловий будинок та господарча споруда.

Одна з пожеж, що спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапились у с. Стрілече Харківського району. На п‘ятому поверсі 5-поверхового житлового будинку горіло 3 квартири на площі 100 кв. м. Силами ДСНС пожежу було оперативно ліквідовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 816 вибухонебезпечних предметів.

Для життєзабезпечення населення на деокупованих територіях людей питною та технічною водою рятувальники з міст Балаклія, Куп‘янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 30 т води, у т.ч. 10 т питної. Крім того, рятувальники Ізюмщини допомагали доправляти продукти харчування до мешканців сіл Оскіл та Вербівка.

Протягом доби у м. Балаклія закінчились роботи з деблокування обладнання котельні. Також проводились роботи з пошуку пошкоджених підземних електромагістралей.

У м. Ізюм на газорозподільчій станції проведено роботи з розбору завалів, в результаті чого забезпечено доступ до спеціального обладнання. На горі Кременець (телевежа) проведено роботи з розбору завалів. Також триває розбір завалів триповерхової будівлі, проведено демонтаж залізобетонних плит перекриття.