01.10.2022 08:41 Дмитро Колонєй
Харків на ранок 1 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС
У Харкові та області за добу з 30 вересня на 1 жовтня сталося вісім пожеж.
Харків на ранок 1 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на ГУ ДСНС, за добу з 30 вересня по 1 жовтня 2022 року рятувальниками Харківського гарнізону ДСНС протягом звітного періоду здійснено 31 оперативний виїзд, з яких:
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8 – на ліквідацію пожеж, з яких 3 пов’язаних з веденням бойових дій;
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1 – на аварійно-рятувальні роботи;
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18 – для нпові адання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
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4 – інші виїзди.
Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у:
Куп‘янському,
Чугуївському
Харківському районах області.
Горіли об‘єкт агропромислового комплексу, п‘ятиповерховий житловий будинок та господарча споруда.
Одна з пожеж, що спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапились у с. Стрілече Харківського району. На п‘ятому поверсі 5-поверхового житлового будинку горіло 3 квартири на площі 100 кв. м. Силами ДСНС пожежу було оперативно ліквідовано.
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Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 816 вибухонебезпечних предметів.
Для життєзабезпечення населення на деокупованих територіях людей питною та технічною водою рятувальники з міст Балаклія, Куп‘янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 30 т води, у т.ч. 10 т питної. Крім того, рятувальники Ізюмщини допомагали доправляти продукти харчування до мешканців сіл Оскіл та Вербівка.
Протягом доби у м. Балаклія закінчились роботи з деблокування обладнання котельні. Також проводились роботи з пошуку пошкоджених підземних електромагістралей.
У м. Ізюм на газорозподільчій станції проведено роботи з розбору завалів, в результаті чого забезпечено доступ до спеціального обладнання. На горі Кременець (телевежа) проведено роботи з розбору завалів. Також триває розбір завалів триповерхової будівлі, проведено демонтаж залізобетонних плит перекриття.
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