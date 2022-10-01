01.10.2022 09:27 Дмитро Колонєй

Правоохоронці Харківщини затримали за добу 6 підозрілих осіб

Поліція Харківщини відреагувала більш ніж на півтори тисячи повідомлень про правопорушення.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланям на ГУ Нацполіції, правохоронці відреагувала на 1611 повідомлень про правопорушення та події на Харківщині

На блокпостах разом з військовими перевірено 2800 транспортних засобів.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 6 осіб.

Відновили свою роботу підрозділи поліції на звільнених територіях. Співробітниками поліції забезпечується публічна безпека та порядок на 8 напрямках деокупації:

Балаклійському,

Куп’янському,

Ізюмському,

Золочівському,

Липецькому,

Вовчанському,

Чугуївському

Великобурлуцькому.

Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початком деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1040,9 гектара. Вилучено 18522 вибухонебезпечних предметів, знищено – 1246.

Слідчими підрозділами Національної поліції України реєструються воєнні злочини у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 769 воєнний злочин, з яких найбільше за ст. 438 КК України – 693, за ст. 111-1 КК України – 61 та інші.

Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.