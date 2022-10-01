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01.10.2022  09:27   Дмитро Колонєй

Правоохоронці Харківщини затримали за добу 6 підозрілих осіб

Поліція Харківщини відреагувала більш ніж на півтори тисячи повідомлень про правопорушення.

Затримали за добу 6 осіб за підозрою у причетності до дрг правоохоронці Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланям на ГУ Нацполіції, правохоронці відреагувала на 1611 повідомлень про правопорушення та події на Харківщині 
 
На блокпостах разом з військовими перевірено 2800 транспортних засобів.
 
За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 6 осіб.
 
Відновили свою роботу підрозділи поліції на звільнених територіях. Співробітниками поліції забезпечується публічна безпека та порядок на 8 напрямках деокупації:
  • Балаклійському,
  • Куп’янському,
  • Ізюмському,
  • Золочівському,
  • Липецькому,
  • Вовчанському,
  • Чугуївському
  • Великобурлуцькому. 
Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початком деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1040,9 гектара. Вилучено 18522 вибухонебезпечних предметів, знищено – 1246.
 
Слідчими підрозділами Національної поліції України реєструються воєнні злочини у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 769 воєнний злочин, з яких найбільше за ст. 438 КК України – 693, за ст. 111-1 КК України – 61 та інші.
 
Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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