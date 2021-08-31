31.08.2021 18:46

В Харькове определили первые признаки коллективного иммунитета против COVID-19.

Об этом сообщила вице-мэр Светлана Горбнова-Рубан, которая курирует в Харькове вопросы, в том числе, и здравоохранения.



Фото из открытых источников

Вице-мэр Светлана Горбнова-Рубан сообщила корреспонденту портала РЕДПОСТ , что основания для этого есть, а как результат в городе уровень заболеваемости коронавирусом ниже показателей прошлого года почти в половину.

"Мы провакцинировали на сегодняшний день 210 тысяч человек, это первое. Второе, у нас переболело по официальным данным 100 тысяч, хотя мы мы можем удвоить или даже утроить эту цифру, потому что огромное количество людей не обращались за медицинской помощью, ещё какое-то количество перенесли инфекцию легко, а кто-то и нарушал все запреты и выходил на работу. Одно, могу сказать, мы с чистой совестью считаем, что у нас на сегодняшний день имеют иммунитет не менее 500 тысяч, не меньше, если не больше. Поэтому и расчитываем на 1,5 миллионный город мы имеем 30% иммунное поле"

Однако, уверена вице-мэр, для первых результатов этого достаточно, но не достаточно, чтобы противостоять в полной мере коронавирусной инфекции, тем более, что Минздрав прогнозирует распространение нового, более грозного штама "Дельта". Поэтому в Харькове хотят усилить вакцинальную кампанию, сделать её более масштабной и планируют привить от COVID-19 хотя бы 60% сотрудников трудовых коллективов. В городе есть для того все возможности, работает 56 выездных бригад, которые делают прививки непосредственно на предприятиях и компаниях.

Светлана Горбунова-Рубан: "Нужно составить списки желающих провакцинироваться с указанием вакцины, которой хотят провакцинироваться люди, поэтому желательны списки отдельно допустим Альтразенека и отдельно допустим Короновак - это первое. Второе, в списке должно быть не менее 50 человек желающих привиться. И третье, нужно место, где мы сможем провести вакцинацию. Это должно быть помещение, где сотрудники могли бы заполнить опросный лист, комната, где непосредственно проводится вакцинация и место, где после прививки сотрудник мог бы находится в течение 30 минут под наблюдением врача. После того, как вы пришлёте список, мы определимся из какого лечебного учреждения к вам приедет бригада, в какой день и в какой час".

Вместе с тем, заверила Светлана Горбунова-Рубан, город продолжает готовить медучреждения для приёма больных коронавирусом, это 13,17 и 25 больницы, в которых развёрнуто соответственно 160, 360 и 240 коек. Две больницы уже обеспечены подачей кислорода, а вот для больницы №13 планируют приобрести кислородную станцию. Кроме того уже уже приобретено 880 кислородных концентраторов для стационаров и 960 для использования в амбулаторных условиях, на тот случай, если он кому-то понадобится непосредственно дома. Однако, специалисты уверены, что работать надо всё-таки на упреждение ситуации.

"Принуждать вакцинироваться никто не будет. Принцип добровольности - это хорошо, но надо ещё не забывать, что есть ещё и принцип ответственности" - сказала Светлана Горбунова-Рубан.