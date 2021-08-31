31.08.2021 19:16
В Харькове пройдет книжный фестиваль Book Fest 2021: программа и локации
Традиционный книжный фестиваль будет проходить в Харькове со 2 по 4 сентября 2021 года.
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ
, самое интересное – это мероприятия в рамках данного фестиваля.
Программа фестиваля следующая:
2 сентября 14:00 "Как рождаются книги"
Экскурсия на типографию "Фактор-Друк" по улице Саратовской, 51. Для посетителей организован проезд автобусом от ст.м. Проспект Гагарина.
3 сентября 16:00 "Авторское право: защити свое"
Публичная встреча-консультация с Сергеем Глотовым, адвокатом, при участии которого было выиграло дело "Медведчук против Стуса". Пройдет мероприятие в пресс-центре Kharkiv Today, по адресу ул. Мироносицкая, 8.
3 сентября 18:30 "Снова в школу: как не сойти с ума от того, что ты родитель"
Дискуссия, включающая в себя взгляд психологов, ученых и педиатров, пройдет в Lifehub Yabloko по адресу ул. Гаршина, 9.
4 сентября 18:00 "Как пережить потерю детей"
Дискуссия, при участии психолога и акушера-гинеколога. Книжный Vivat, ул. Квитки-Основьяненко, 2.
4 сентября с 9:00 до 22:00 книжная ярмарка "День в саду" в саду им. Шевченко по улице Сумской 35.
Всего за три дня книжного фестиваля в Харькове пройдут 5 мероприятий. К сожалению, регистрация на экскурсию "Как рождаются книги" закрыта из-за ограниченности ресурса автобуса для посетителей. Однако, говорят организаторы, посещение остальных мероприятий полностью свободно. Время работы фестиваля: с 9:00 до 22:00.
Напомним, VIII спортивный фестиваль «Kharkiv Sport City
» пройдет 11 сентября в 12.00 на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького.
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