31.08.2021 19:16

В Харькове пройдет книжный фестиваль Book Fest 2021: программа и локации

Традиционный книжный фестиваль будет проходить в Харькове со 2 по 4 сентября 2021 года.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , самое интересное – это мероприятия в рамках данного фестиваля.

Программа фестиваля следующая:

2 сентября 14:00 "Как рождаются книги"

Экскурсия на типографию "Фактор-Друк" по улице Саратовской, 51. Для посетителей организован проезд автобусом от ст.м. Проспект Гагарина.

3 сентября 16:00 "Авторское право: защити свое"

Публичная встреча-консультация с Сергеем Глотовым, адвокатом, при участии которого было выиграло дело "Медведчук против Стуса". Пройдет мероприятие в пресс-центре Kharkiv Today, по адресу ул. Мироносицкая, 8.

3 сентября 18:30 "Снова в школу: как не сойти с ума от того, что ты родитель"

Дискуссия, включающая в себя взгляд психологов, ученых и педиатров, пройдет в Lifehub Yabloko по адресу ул. Гаршина, 9.

4 сентября 18:00 "Как пережить потерю детей"

Дискуссия, при участии психолога и акушера-гинеколога. Книжный Vivat, ул. Квитки-Основьяненко, 2.

4 сентября с 9:00 до 22:00 книжная ярмарка "День в саду" в саду им. Шевченко по улице Сумской 35.

Всего за три дня книжного фестиваля в Харькове пройдут 5 мероприятий. К сожалению, регистрация на экскурсию "Как рождаются книги" закрыта из-за ограниченности ресурса автобуса для посетителей. Однако, говорят организаторы, посещение остальных мероприятий полностью свободно. Время работы фестиваля: с 9:00 до 22:00.

Напомним, VIII спортивный фестиваль « Kharkiv Sport City » пройдет 11 сентября в 12.00 на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького.